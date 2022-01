La Juventus deve intervenire sul mercato ma il colpo prospettato dai bianconeri non convince: “È un ex calciatore”

Via Morata, destinazione Barcellona, dentro un altro 9: Icardi o Scamacca sono i preferiti della Juventus ma le trattative sono tutt’altro che semplici.

Per l’argentino il problema è rappresentato, come raccontato da Calciomercato.it, dalla formula: il Psg non vuole il prestito, ma preferisce l’addio definitivo o un obbligo di riscatto, ipotesi che non trova aperture nei bianconeri.

A parlare della ipotesi Icardi a ‘Top Calcio 24’ è Luca Momblano: “Nell’ultimo anno e mezzo, Icardi è stato secondario nel Psg, questa cosa gli è stata detta dalla dirigenza. C’è stata una chiacchierata per dirsi il non detto, e dentro questo dialogo è uscito anche il nome della Juventus che avrebbe chiamato i parigini. Un prestito secco non è attuabile, per nessuna delle parti in causa. Ma Icardi non è stato negativo, non ha detto che non si muove per nessuna ragione. Adesso si aspetta la mossa della Juventus, o di altri club che sono interessati al giocatore. Il Psg valuta l’uscita, non per forza una cessione a titolo definitivo subito”.

LEGGI ANCHE >>> Salta il doppio affare, la Juventus si ‘accontenta’ dello scambio

Juventus, bocciato Icardi: “Serve Vlahovic”

L’ipotesi di vedere Icardi in campo con la maglia della Juventus nei prossimi mesi non trova il gradimento di Giordano Mischi, opinionista, che a Top Calcio 24 boccia senza mezze misure l’arrivo dell’argentino.

Mischi spiega: “Icardi è un giocatore demotivato per quanto riguarda il calcio, si sente tradito dall’Inter. La Juventus non la rimetti a posto con un ex giocatore, ma con Dusan Vlahovic a giugno. Devi vendere 4 giocatori per poter arrivare al serbo”. Vedremo nelle prossime settimane cosa farà la Juventus tra l’addio di Morata e un bomber da cercare per questa stagione e anche per il futuro. Icardi, Scamacca o Vlahovic: per la decisione non si dovrà aspettare poi molto.