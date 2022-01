La Juventus ha blindato Alvaro Morata, che stava trattando con il Barcellona: nel frattempo i blaugrana hanno cominciato a sbloccare il proprio mercato per tesserare nuovi giocatori

Alvaro Morata è tornato a incidere in campo con la Juventus. Il centravanti spagnolo è stato decisivo nella rimonta incredibile di ieri sera contro la Roma, fornendo un assist stupendo per il 3-2 di Locatelli e non solo. Nel 4-3 finale dell’Olimpico c’è sicuramente il suo zampino, il suo ingresso al posto di Kean ha cambiato la partita insieme a quello di Arthur.

E pensare che in queste settimane proprio Morata è stato al centro delle voci di calciomercato per il suo possibile passaggio al Barcellona. Ve lo abbiamo raccontato, l’accordo di massima era stato trovato ma la Juventus ha deciso di non privarsi del calciatore e ora la situazione è ferma. Che negli ultimi giorni è stato blindato a più riprese da Massimiliano Allegri, che pubblicamente ha rivelato i colloqui con Morata, la fiducia ribadita e la volontà dell’ex Real e Atletico di restare a Torino. Anche perché le alternative non sono state reputate all’altezza o comunque acquistare ora un sostituto importante è quasi proibitivo. Che sia Vlahovic, Scamacca o Icardi. E con l’infortunio di Chiesa pensare a un addio di Morata è ancora più difficile.



Calciomercato, il Barcellona rinnova Umtiti e tessera Ferran Torres. E Morata…

A questo si aggiungeva anche il fatto che il Barcellona aveva il calciomercato praticamente bloccato, non potendo tesserare nuovi giocatori senza cedere. Non a caso Ferran Torres, acquistato parecchi giorni fa e comunque indisponibile, non era stato ancora appunto tesserato. E di conseguenza anche Morata, eventualmente, non sarebbe stato inseribile in rosa. E in ogni caso la situazione da quel punto di vista è rimasta ferma, anche se in Spagna hanno assicurato che la pista è ancora aperta e Xavi sta provando a fare pressing sul calciatore. Intanto, dopo l’addio forzato di Sergio Aguero, i blaugrana stanno sistemando alcune situazioni sbloccando il proprio mercato. Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità della firma di Samuel Umtiti sul rinnovo di contratto.

Il francese, prima in scadenza 2023 e ai margini della rosa (solo una presenza), ha prolungato il suo accordo fino al 2026, ma soprattutto si è ridotto l’ingaggio liberando liquidità utile per il contestuale tesseramento ufficiale di Ferran Torres. “L’FC Barcelona desidera esprimere pubblicamente la sua gratitudine a Samuel Umtiti per la sua disponibilità e l’affetto che ha dimostrato nei confronti del club. Grazie a questa proroga del contratto, l’FC Barcelona potrà aumentare la sua quota di “fair play finanziario” e quindi registrare Ferran Torres nella Liga”, la nota dei blaugrana. Tre giorni fa invece c’era stata la cessione ufficiale di Coutinho all‘Aston Villa, che ha alleggerito ulteriormente il Barcellona. Che sta lavorando per poter fare così altre operazioni in entrata.