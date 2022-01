Le dichiarazioni di Allegri su Alvaro Morata prima del match contro il Napoli valevole per la prima giornata di ritorno di Serie A

Allegri ribadisce: niente Barcellona per Alvaro Morata. Il tecnico della Juventus si è esposto nuovamente del futuro dell’attaccante spagnolo prima del big match col Napoli di scena all’Allianz Stadium e valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A.

“Alvaro è un ragazzo per bene, in questi giorni ha fatto ottimi allenamenti. Ci ho parlato e ci ha parlato la società: si è rasserenato, vuole bene alla Juventus e rimanere qui“.

Sulla partita col Napoli: “Per noi è uno scontro diretto, una sfida molto importante contro una grande squadra. Una vittoria ci farebbe fare un bel balzo in classifica”. Chiosa sul caos Serie A causa Covid e Asl: “Non sono in grado di commentare e soprattutto di dire cose che non sono di mia competenza. Sono piuttosto molto preoccupato perchè in queste situazioni trovare la concentrazione è molto più difficile”.