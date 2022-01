Colpo Juventus, lo strappa all’Inter grazie a Kulusevski

La Juventus prepara un vero e proprio ribaltone sul mercato di gennaio, Kulusevski è la carta decisiva per vincere il duello con l’Inter

Uno dei fronti più caldi del calciomercato di gennaio rimane quello legato all’attacco della Juventus. I bianconeri cercano un rinforzo in prima linea, con vari nomi sulla lista, ma la situazione, al momento, è piuttosto bloccata.

A complicare le cose, il forcing del Barcellona su Morata. Allegri ha ‘bloccato’ lo spagnolo, non potendosi permettere di farlo partire prima di avere tra le mani un sostituto. E se il centravanti tanto agognato non dovesse arrivare, Morata resterebbe effettivamente in bianconero. La Juve in ogni caso non molla, consapevole di dover fare uno sforzo per dare sostanza alle ambizioni di rimonta Champions. Nell’ambiente bianconero, starebbe maturando in particolare una nuova strategia.

Juventus, scende Icardi: tutto su Scamacca

Calciomercato.it vi ha raccontato della situazione di stallo relativamente alla posizione di Icardi e del Psg. I francesi non accordano per ora una soluzione temporanea, il giocatore non spinge per andare via a tutti i costi senza garanzie definitive. Il nome dell’argentino dunque, alla luce di queste difficoltà, starebbe scendendo nelle preferenze della Juventus, che starebbe pensando di direzionare tutti i propri sforzi su Gianluca Scamacca.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, sfida a quattro in Serie A | Colpo (quasi) a zero dalla Premier

Già in estate, Allegri avrebbe voluto puntare su di lui, ma non fu possibile. Il nome di Scamacca rimane per ora sullo sfondo dell’intreccio Icardi-Morata, con possibili nuove evoluzioni. I sondaggi con il Sassuolo procedono, i neroverdi dopo la cessione già avvenuta di Boga di certo non si priverebbero a cuor leggero di un altro attaccante e sparano comunque alto. Tanto più che l’Inter, come raccontato da Calciomercato.it, ha già avanzato una proposta congiunta per Frattesi e Scamacca. La concorrenza dei nerazzurri è forte, si può provare a batterla, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, nel caso in cui ci sia la partenza di Kulusevski. Lo svedese è valutato circa 35 milioni di euro, al momento il fronte del suo addio si è raffreddato ma se le cose dovessero cambiare la Juventus avrebbe la liquidità necessaria per provare l’assalto al bomber neroverde.