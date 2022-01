Calciomercato Juventus, Dybala bocciato | Tre bomber per Allegri

La Juventus si muove sul calciomercato, a caccia dei nomi giusti per l’attacco. Dybala in discussione, tre nomi caldi per Allegri

La Juventus e l’attacco, un tema decisamente interessante visto i verdetti del campo e quanto sta succedendo in questa stagione. L’addio di Cristiano Ronaldo ha certamente privato i bianconeri di un’arma importantissima per il suo reparto avanzato, quel calciatore in grado, anche dal nulla, di andare in gol.

E i numeri chiaramente non sono dalla parte della Vecchia Signora. L’attacco della Juventus non è tra i migliori della Serie A, anzi, e c’è chi inizia a puntare il dito anche contro alcuni dei massimi interpreti della rosa bianconeri. Stiamo parlando di Paulo Dybala. Proprio dopo il ritorno di CR7 al Manchester United, ci si aspettava molto dalla Joya, epicentro dell’attacco della Vecchia Signora dal punto di vista tecnico. I gol realizzati sono solo cinque, troppo pochi per le aspirazioni bianconere. I ragionamenti sul futuro dell’argentino continuano e con un rinnovo di contratto, dopo mesi di trattative, che ancora non ha visto la sua fumata bianca definitiva. I 10 milioni – e non solo – richiesti dall’ex Palermo, però, fanno discutere. E la Juventus continua la sua caccia al nuovo bomber.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Conte vuole lo scambio: l’offerta piace alla Juve. Ma non al Milan

Calciomercato Juventus, Dybala senza gol: tre nomi per l’attacco

A interrogarsi sulla questione è ‘Libero’. Il giornale evidenzia nell’edizione odierna la necessità per la squadra di Allegri di arrivare a una nuova prima punta, anche sacrificando Dybala. Dusan Vlahovic sarebbe l’uomo perfetto per il tecnico livornese, ma, al momento, rappresenta un sogno irrealizzabile. L’altro nome sul tavolo, e ve ne stiamo parlando da settimane, è quello di Mauro Icardi. Una situazione che vi abbiamo descritto nel dettaglio, riportandovi anche l’ultimo incontro con il PSG, ma comunque – evidenzia Libero – la dirigenza bianconera non vuole spendere i 30 milioni richiesti per Maurito. E allora occhio a Gianluca Scamacca. Da ormai un anno, il bomber del Sassuolo è nel mirino delle maggiori big, con Inter e Juventus che si sfidano. I bianconeri ora potrebbero mettere la freccia per l’attaccante che, per caratteristiche, potrebbe essere ideale per Allegri. E portare in dote quei gol che attualmente mancano.