Juventus, nuovo allenatore per lo scudetto: il post Allegri è scelto

Scelto l’allenatore per tornare a vincere. Ecco il mister giusto per la Juventus per conquistare lo Scudetto. Il punto

Non decolla l’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il 2022 si aperto con un pareggio contro il Napoli. I bianconeri, nonostante gli azzurri fossero ampiamente rimaneggiati, non sono riusciti a conquistare i tre punti.

La vetta della classifica resta così lontanissima, ben 11 lunghezze, con l’Inter che dovrà giocare il match contro il Bologna. Ad approfittare del pari juventino, è stato il Milan che ha battuto la Roma. L’unico obiettivo stagionale in Serie A sembra davvero poter essere la qualificazione in Champions League.

Tempi duri dunque per la Juventus, che fino a poco tempo fa vinceva gli Scudetti, dominando. Ora – secondo Massimiliano Allegri – per tornare a conquistare il titolo in Italia, serviranno almeno due anni. Servirà tempo, dunque. Difficile da far digerire ai tifosi, che invece hanno voglia di esultare, fin da subito.

Proprio ai tifosi della Juventus abbiamo chiesto con quale allenatore i bianconeri potrebbero tornare a vincere fin da subito. Chi ha preso parte al sondaggio, proposto da Calciomercato.it sul proprio profilo Twitter, non ha dubbi: l’allenatore giusto da cui ripartire sarebbe Antonio Conte. Il tecnico, ex Inter, oggi al Tottenham, ha raccolto il 42,5% delle preferenze, precedendo Zinedine Zidane.

Il francese è il sogno di diversi tifosi bianconeri ma ha raccolto solo il 29.4%. Molto più staccati Gattuso (18,3%) e Mancini (9,8%).

Calciomercato, Conte pronto al ritorno

Antonio Conte, qualche giorno fa, aveva ammesso che è pronto a tornare in Italia. Impossibile chiaramente che avvenga in tempi brevi, anche perché il progetto Tottenham ha avuto inizio davvero da poco. Per provare a battere l’Inter, bisognerà dunque aspettare. L’obiettivo dell’ex nerazzurro è quello di conquistare la Premier con gli Spurs.

Per quanto riguarda Zidane, invece, il futuro – stando agli ultimi rumors – dovrebbe portarlo a Parigi. Sarebbe l’ex Real Madrid il prescelto per il dopo Pochettino.