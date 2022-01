Nei piani della Juventus per l’attacco ci sarebbe anche Luis Muriel, chieste informazioni all’Atalanta: le condizioni per l’affare

I bianconeri, anche nella prima uscita del 2022, continuano a mostrare dei limiti in zona gol: alla rosa di Allegri manca un attaccante con tanti gol nelle gambe.

Non è un mistero che la società piemontese sia alla ricerca di un bomber sul mercato, indipendentemente dal futuro di Alvaro Morata. Come raccontato su queste pagine, l’attaccante spagnolo è nel mirino del Barcellona. Tra i profili vagliati dalla dirigenza bianconera per il mercato di gennaio ci sarebbero anche Gianluca Scamacca e Luis Muriel: nuova richiesta della Juventus.

Calciomercato Juventus, tentativo per Muriel | Chieste informazioni all’Atalanta

Come rivelato sulle pagine di Calciomercato.it nelle settimane scorse, la Juventus rimane fortemente interessata a Scamacca: la richiesta del Sassuolo, però, appare troppo elevata per il mercato di gennaio. Ecco perché i bianconeri potrebbero virare con decisione su un’altra pista in Serie A. Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Radio Radio’, la Juventus avrebbe chiesto informazioni all’Atalanta per Luis Muriel.

Con l’arrivo di Jeremie Boga si sta più stretti nell’attacco della ‘Dea’, così la posizione del colombiano potrebbe farsi più delicata. La risposta dell’Atalanta, però, non sembra andare in direzione della riuscita dell’affare: i bergamaschi sarebbero disposti a far partire Muriel solo in caso di un altro innesto in attacco. Inoltre, la Juventus vorrebbe un trasferimento in prestito per non dover pesare sull’attuale bilancio. Certo, un giocatore come Muriel potrebbe fare molto comodo a Massimiliano Allegri e potrebbe portare diverse reti all’attacco della Juventus.