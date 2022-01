Offerta da 90 milioni al Chelsea: Lukaku, destinazione shock

Il futuro di Romelu Lukaku torna a essere in bilico e nel suo futuro potrebbe esserci una destinazione a sorpresa: 90 milioni sul piatto

Dopo un arrivo in pompa magna per Romelu Lukaku al Chelsea, la situazione è presto degenerata. Infatti il bomber arrivato dall’Inter per 115 milioni di euro, con le sue ultime esternazioni proprio su un ritorno in nerazzurro ha complicato la sua situazione in Premier League.

Così a fine stagione la sua permanenza nel club londinese non sarebbe più scontata e sulle sue tracce potrebbe esserci un top club a sorpresa. L’offerta presentata al Chelsea sarebbe da 90 milioni e farebbe gola al club inglese.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, clima tesissimo negli spogliatoi: rivelazioni shock

Lukaku verso l’addio al Chelsea: il PSG mette sul piatto 90 milioni

Le dichiarazioni di qualche giorno fa potrebbero aver cambiato il futuro di Romelu Lukaku. Dal suo ritorno al Chelsea il bomber belga ha messo a segno 8 gol in 20 partite disputate, un ruolino di marcia fino ad ora deludente. Così, dopo le dichiarazioni sul momento negativo al Chelsea e il sogno di tornare all’Inter, ‘Big Rom’ potrebbe lasciare il club inglese in estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ok alla cessione: si chiude a 40 milioni

Secondo quanto riportato da ‘Elnacional.com’ sulle tracce dell’attaccante a sorpresa sembrerebbe spuntare l’interesse del PSG. Con il possibile addio di Kylian Mbappe, destinato a vestire la casacca ‘Blanca’ del Real Madrid, il belga andrebbe a sostituire proprio il francese. Il club parigino, che come sempre non ha problemi a sborsare cifre importanti, sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 90 milioni di euro, cifra che potrebbe convincere il Chelsea a lasciar partire il proprio bomber.