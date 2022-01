Calciomercato Inter, ok alla cessione: si chiude a 40 milioni

Il futuro del calciatore dell’Inter sul calciomercato è in bilico. La sua cessione potrebbe chiudersi per 40 milioni di euro

L’Inter e il calciomercato, gioie e dolori. Negli scorsi mesi, più la seconda, dopo gli addii roboanti di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Ma comunque il campo non ne ha risentito come ci si poteva aspettare, anche grazie all’ottimo impatto di Edin Dzeko, Hakan Calhanoglu e dei nuovi arrivati.

Nei prossimi mesi, la situazione dovrebbe migliorare sensibilmente e permettere ai nerazzurri qualche colpo interessante, dopo aver messo in sicurezza le casse del club. Ma, in ogni caso, qualche uscita potrebbe verificarsi, soprattutto di pezzi grossi all’interno delle gerarchie di Simone Inzaghi. Un nome in particolare che potrebbe lasciare la Beneamata è Stefan de Vrij. Il difensore centrale è stato una colonna assoluta dell’Inter nelle ultime stagioni, guidando dal suo cuore la retroguardia nerazzurra. Mino Raiola, però, visto un contratto in scadenza a giugno 2023 e un rinnovo che non sembra vicino, potrebbe portarlo già la prossima estate lontano da Milano. Le proposte per il difensore ex Lazio non mancano di certo, dopo diverse stagioni ad alto livello in Italia, come in Europa. La richiesta dei nerazzurri, però, pare chiara e non è proprio bassa.

Calciomercato Inter, Marotta libera de Vrij per 40 milioni

Uno dei club in prima fila nella corsa a de Vrij, secondo quanto riporta ‘El Nacional’, sarebbe l’Atletico Madrid. L’olandese potrebbe esaltarsi nel contesto difensivo elaborato da Diego Simeone in Spagna, ma comunque l’Inter non libererebbe il calciatore a cuor leggero. La richiesta dei nerazzurri, infatti, sarebbe piuttosto alta e si attesterebbe a 40 milioni di euro. Non proprio semplici da sborsare, ma con la regia di Raiola, l’affare potrebbe decollare.

L’Inter intanto si muove anche in entrata in difesa. Nel mirino, infatti, restano profili interessanti come Luiz Felipe della Lazio e Gleison Bremer del Torino. La retroguardia nerazzurra potrebbe cambiare nei prossimi mesi, con de Vrij pronto a salutare i colori nerazzurri.