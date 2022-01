Inter, Zhang sblocca il mercato: ok a rinnovi e prossimi colpi

Il ritorno del presidente Zhang a Milano sblocca il mercato dell’Inter: via ai rinnovi ed ecco le strategie per gennaio e giugno

Ha anticipato il suo arrivo a Milano di qualche giorno rispetto al previsto. Steven Zhang, presidente dell’Inter, è tornato in Italia dopo una lunga assenza. Il numero uno nerazzurro dovrebbe trattenersi per un paio di settimane e saranno giorni importanti per il club.

Zhang non voleva innanzitutto mancare all’appuntamento di mercoledì, quello con la Supercoppa italiana, con l’Inter che contenderà alla Juventus il primo trofeo stagionale. Una presenza importante la sua anche dal punto di vista simbolico, ma che in questi giorni risulterà determinante su vari fronti societari. Innanzitutto, quello dei rinnovi. Verrà blindato l’asse dirigenziale (Marotta, Ausilio, Baccin), così come Brozovic. E’ solo questione di giorni, per una serie di annunci molto attesi. Ma non finisce qui.

Inter, Marotta attende il via libera: tutti i nomi da gennaio a giugno

‘Tuttosport’ e la ‘Gazzetta dello Sport’ fanno il punto sugli ok presidenziali attesi da Marotta per tutta una serie di operazioni da compiere dal mercato di gennaio fino a quello estivo. Nell’immediato, è un obiettivo ormai concreto Digne, che andrà via dall’Everton, ma si attenderanno gli ultimi giorni di gennaio per strappare le condizioni più favorevoli possibile, senza tralasciare la pista Bensebaini, per il quale però si potrebbe decidere di rimandare a giugno. Nell’immediato, o per il prossimo futuro, occhio all’incontro con l’agente di Julian Alvarez, anticipato da Calciomercato.it.

Sempre per il futuro, piacciono, per la difesa, le operazioni a parametro zero Ginter e Luiz Felipe, rimane in lizza anche Bremer. Mirino puntato sul Borussia Monchengladbach per Marcus Thuram, che potrebbe tornare d’attualità.