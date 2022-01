Nervi tesi nel post partita: Roma-Juventus a rischio

Acceso confronto al fischio finale di Juventus-Napoli. Rischio squalifica e niente sfida all’Olimpico contro la Roma per il bianconero

Continua a deludere la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha aperto l’anno, solamente con un pareggio, contro un Napoli ampiamente rimaneggiato.

I bianconeri hanno così perso ulteriore terreno dal Milan e rischiano di vedere allontanare ancora di più anche Inter e Atalanta, chiamate a recuperare i match contro Bologna e Torino.

Una stagione davvero da dimenticare per il tecnico bianconero che non è ancora riuscito a trovare la quadratura del cerchio di una squadra, che presenta parecchie lacune, ma che soprattutto non riesce a segnare.

Il livornese ieri, per via di un risultato deludente, è apparso più nervoso del solito. Nervosismo, che ha mostrato anche nel post gara. A Massimiliano Allegri non è piaciuta la direzione di gara dell’arbitro Sozza. Nel mirino sono finiti i minuti di recuperi, ritenuti pochi, ma soprattutto l’atteggiamento dei giocatori di Luciano Spalletti, colpevoli di aver provato in tutti modi a perdere tempo.

Juventus, rischio squalifica per Allegri

Come riporta il giornalista de ‘Il Tempo’, Alessandro Austini, sul proprio profilo Twitter ufficiale, dopo il fischio finale della partita tra Juventus e Napoli, ci sarebbe stato un confronto accesso tra il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, e il fischietto Sozza. Non è da escludere che il mister toscano venga squalificato. Verrebbe a mancare così il confronto tanto atteso con Jose Mourinho. Domenica, all’Olimpico, infatti, è in programma, alle ore 18.30, Roma-Juventus, valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Una sfida importante per la corsa al quarto posto, che vale la qualificazione in Champions League. E’ chiaro che solo domani si capirà, attraverso il comunicato del Giudice Sportivo, se Allegri verrà davvero squalificato.