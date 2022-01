Calciomercato, Juventus spiazzata: trovato l’accordo | Addio Serie A

La Juventus sempre alla ricerca di un attaccante di livello, soprattutto se partisse Alvaro Morata nella finestra del mercato di gennaio. Una pista però può sfumare

La Juventus resta a caccia di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri, che anche ieri nel match contro il Napoli ha denotato le solite difficoltà offensive malgrado un avversario in emergenza.

L’allenatore bianconero ha blindato Alvaro Morata alla vigilia della sfida con i partenopei, anche se il Barcellona non perde le speranze e continua nel pressing per l’attaccante spagnolo. La dirigenza della Continassa non è disposta però a cedere l’ex Real e Atletico Madrid senza un adeguato sostituto, con Icardi e Scamacca che sono i nomi che più stuzzicano i bianconeri vista l’impossibilità almeno al momento di arrivare al sogno Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Martial lontano: accordo col Siviglia

Uno dei profili sotto la lente d’ingrandimento della Juve rimane Anthony Martial che ha chiesto la cessione al Manchester United per giocare con maggiore continuità e non perdere il treno Nazionale in vista del prossimo Mondiale in Qatar. Soltanto dieci presenze con appena 4 gettoni da titolare per il francese ex Monaco, da tempi non sospetti nei radar dei bianconeri. Martial è un obiettivo di mercato concreto però anche del Siviglia che insiste per trovare un accordo con i ‘Red Devils’ per la punta.

Come riporta ‘El Chiringuito’, il sodalizio andaluso avrebbe trovato un’intesa di massima con l’entourage del classe ’95 per lo sbarco in questa finestra di gennaio nella Liga. Martial arriverebbe con la formula del prestito, però ancora non ci sarebbe l’accordo sull’ingaggio: il Siviglia vorrebbe pagare soltanto il 50%, lo United insiste affinché gli spagnoli si sobbarchino l’intero stipendio dell’attaccante. Il francese al momento guadagna circa 15 milioni di euro a stagione all’Old Trafford. Ad ogni modo la Juve sembra al momento lontana per Martial, con il Siviglia che insiste nel pressing per assicurarsi le sue prestazioni fino al termine della stagione.