Juventus, Allegri spalle al muro: “E’ già successo con Ronaldo!”

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo, arrivano brutte notizie per Massimiliano Allegri: il paragone con l’addio di Cristiano Ronaldo

Il pareggio con il Napoli ha inaugurato per la Juventus un mese di gennaio che sarà molto significativo, sul campo e fuori. Bianconeri attesi domenica dal match contro la Roma, altro scontro diretto importante per la corsa Champions, e che intanto continuano a valutare le mosse sul mercato.

Massimiliano Allegri attende rinforzi che però, al momento, risentono di situazioni complicate da sbloccare. Per Icardi c’è ancora distanza con il Psg quanto a formule e cifre, per un eventuale colpo a centrocampo servirebbe prima qualche uscita, che non è detto si concretizzi nell’immediato. Una partita a scacchi difficile per Cherubini e per i suoi collaboratori, con altri intrecci a premere sullo sfondo e a rendere ancora più complicato il tutto.

Calciomercato Juventus, il destino di Morata è già segnato: da Barcellona ci credono

Come raccontato da Calciomercato.it, tra Morata e Barcellona c’è l’intesa ma l’addio non si concretizza per le necessità bianconere. Senza avere già tra le mani un sostituto, il club non può permettersi di farlo partire e Allegri lo ha comunicato al giocatore. In Spagna, sono tuttavia convinti che alla fine la volontà di Morata sarà determinante per la riuscita dell’affare.

Lo spagnolo non vuole creare problemi alla Juventus, società dove si è sempre trovato benissimo. Ma l’offerta dei blaugrana è troppo intrigante e non vuole assolutamente rinunciarvi, dunque, armandosi di pazienza, farà il possibile per andare via. Il ‘Mundo Deportivo’ riferisce delle sensazioni all’interno del mondo catalano e spiega che il muro posto da Allegri non rappresenterebbe una minaccia insormontabile. “Al Camp Nou – scrivono – ricordano che non è la prima volta che l’allenatore chiude in maniera categorica a una cessione e si vede costretto, alla fine, a lasciar partire un giocatore. Aveva detto le stesse cose su Cristiano Ronaldo e a cinque giorni dall’inizio del campionato è andato allo United”. L’affare, insomma, secondo l’ambiente blaugrana si farà entro questo mese di gennaio.