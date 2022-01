Calciomercato Milan, follia totale per Theo Hernandez: assalto in estate

Theo Hernandez resta tra i calciatori del Milan più appetiti in ambito internazionale. Il francese fa gola soprattutto in patria: le cifre

Due gol e cinque assist fin qui in stagione per Theo Hernandez, che nonostante qualche piccolo problemino sta comunque viaggiando su standard di rendimento molto elevati. Le sue quotazioni sono infatti in ascesa totale da un paio d’anni ed anche a livello internazionale il suo nome circola e non poco tra le big d’Europa. Il Milan se lo coccola e se lo tiene stretto nonostante gli interessamenti di Chelsea e PSG.

Proprio il Paris Saint Germain, nonostante la volontà di proseguire insieme e il muro altissimo eretto dal club meneghino, vorrebbe provare una vera e propria follia di mercato per la prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, per Icardi si può fare | L’assist ad Allegri

Calciomercato Milan, follia economica per Theo Hernandez: il PSG spara alto

Theo Hernandez era già un obiettivo della scorsa estate del PSG, che ha messo in scena una campagna acquisti faraonica portando a Parigi i vari Leo Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Giorginio Wijnaldum e Gianluigi Donnarumma, oltre a Nuno Mendes che proprio nella zona di campo del milanista non convince appieno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sprint per l’attaccante | Può arrivare subito

Come evidenziato da ‘Fichajes.net’ anche per l’annata 2022/23 il nome di Hernandez resta nell’elenco dei papabili per il Paris che proverebbe l’assalto mettendo sul tavolo un’offerta che potrebbe arrivare fino a 70 milioni di euro per la compagine italiana, oltre a uno stipendio di quasi 10 milioni netti a stagione per il calciatore. Cifre da capogiro per un’autentica follia di calciomercato al netto di un Milan che invece vorrebbe chiaramente proseguire il rapporto ancora a lungo con il mancino francese che attualmente guadagna intorno ai due milioni di euro, uno stipendio che andrebbe raddoppiato in una possibile idea di rinnovo. Anche in questo senso, la trattativa non è ancora entrata nel vivo ma ciononostante trapela serenità.