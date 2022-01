Annuncio UFFICIALE di Laporta | Juventus ‘gelata’ su Morata

Il mercato della Juventus passerà per Alvaro Morata: oggi è arrivato l’annuncio ufficiale di Laporta sulle strategie del Barcellona in attacco

I bianconeri dovranno affrontare una delle sessioni di mercato più complicate degli ultimi anni: Allegri necessita di rinforzi, ma i conti del club non consentono di fare operazioni.

Fondamentale per la dirigenza della Juventus sarà riuscire a cedere i giocatori in esubero per raccimolare un tesoretto da investire sul mercato. Tra i possibili partenti, come raccontato su Calciomercato.it, nelle ultime settimane si è infiammato l’asse col Barcellona per Alvaro Morata. Un addio non previsto, quantomeno nel mercato di gennaio, che però potrebbe dare più margini di manovra alla società piemontese. Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale di Juan Laporta, presidente del club catalano.

Calciomercato Juventus, affare Morata a rischio | Laporta: “Ingaggerò Haaland”

Nel corso del ‘petit Committee’, il presidente del Barcellona ha annunciato: “In estate ingaggerò Haaland“. Un annuncio che potrebbe rovinare i piani della Juventus, perché se il progetto dei catalani vede il classe 2000 come titolare dell’attacco, allora l’affare Morata potrebbe complicarsi ed arenarsi. Senza l’addio dello spagnolo, poi, si complicherebbe anche il possibile arrivo di Mauro Icardi sotto la Mole. Le intenzioni del numero uno blaugrana e le sue ambizioni per la prossima estate sembrano essere chiarissime.

Secondo quanto riportato da ‘Deportes Cuatro’, inoltre, anche Erling Haaland e Mino Raiola avrebbero deciso di optare per il Barcellona piuttosto che per il Real Madrid. Le indiscrezioni degli spagnoli, poi, si aggiungono alla rivelazione fatta dal norvegese ad alcuni tifosi riguardo alla prossima stagione. Per la Juventus, che in passato è stata vicina a firmare Haaland, potrebbe essere una notizia davvero infausta.