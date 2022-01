Calciomercato, bomba Haaland: “Ecco dove giocherò l’anno prossimo”

Il 2022 inizia con un annuncio bomba, Erling Haaland ha rivelato dove giocherà nella prossima stagione: tutto deciso

Da quando ha fatto il suo ingresso a suon di reti nel calcio europeo, l’attaccante norvegese è diventato uno dei giocatori più ambiti al mondo: ora il suo futuro sembra delineato.

Tutti i grandi club vogliono arrivare ad Erling Haaland, insieme a Kylian Mbappé sembra essere l’uomo che si prenderà il calcio mondiale nei prossimi anni. La prossima estate si attiverà la clausola rescissoria, di circa 75 milioni di euro, che permetterà a qualsiasi club di trattare con Mino Raiola senza dover passare necessariamente dal Borussia Dortmund. Per iniziare subito il 2022 alla grande, poi, il classe 2000 ha rivelato quale sarà il campionato ad accoglierlo per la prossima stagione: Haaland ha le idee chiare.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Theo, dal PSG al Chelsea. Il Milan e il francese hanno già deciso

Haaland e l’annuncio che stravolge il calciomercato: “Giocherò in Spagna”

Il calciomercato è il teatro dei sogni, anche impossibili, che a volte si trasformano in realtà. Tutti i pensieri, passati e presenti, della Juventus e di altri club di Serie A su Erling Haaland però devono infrangersi contro una dura realtà. Il bomber classe 2000 ha parlato del proprio futuro, annunciando quale sarà il prossimo Paese in cui giocherà. L’addio al Borussia Dortmund in estate appare, ormai, inevitabile.

Da Marbella, dove attualmente si trova in vacanza, Erling Haaland ha risposto alle domande di alcuni tifosi in merito al suo futuro. Come riportato da ‘SportMediaset’, infatti, il norvegese ha dichiarato: “L’anno prossimo giocherò in Spagna”. Tagliate fuori Bayern Monaco, PSG e le big di Premier League, la corsa per l’attaccante più ambito del mondo sembra quindi essere una corsa a due: Haaland potrebbe vestire la maglia del Barcellona o del Real Madrid.