Lascia la Juventus: via libera di Allegri | Cessione in Serie A

La Juventus alle prese con una mini rivoluzione nel reparto offensivo. Potrebbe esserci un’altra partenza nella finestra del mercato di gennaio nell’attacco di Allegri

La Juventus può salutare Alvaro Morata in questa sessione del mercato invernale, con l’attaccate spagnolo sempre più vicino a tornare nella Lista, stavolta con la maglia del Barcellona, come raccontatovi da Calciomercato.it.

Quella in merito al centravanti numero 9 potrebbe però non essere l’unica cessione nel reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri, che intanto è a caccia di una punta di livello per rimpiazzare Morata ed elevare il potenziale della ‘Vecchia Signora’ per la seconda parte di stagione. Anche Kaio Jorge è sotto la lente d’ingrandimento in questo senso, con il baby ex Santos utilizzato finora col contagocce dal tecnico livornese.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge via in prestito: ipotesi Sampdoria e Marsiglia

Allegri e la dirigenza stimano il brasiliano classe 2002, sempre coccolato a parole dall’allenatore, ma che allo stesso tempo ha bisogno di maggiore spazio per maturare e continuare nel percorso di crescita. La Juve perciò starebbe valutando in questa finestra invernale una possibile uscita in prestito del giocatore, con la Sampdoria che sarebbe la squadra più interessata in Serie A come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. Il passaggio in blucerchiato non è quindi da escludere, con i bianconeri che già in estate hanno piazzato sempre a titolo temporaneo Dragusin a Genova e sono pronti anche a risarcire i liguri dopo il caso Ihattaren.

Più difficile invece la strada che porta al Marsiglia, con la ‘Vecchia Signora’ che potrebbe utilizzare la carta Kaio Jorge come chiave per portare Milik a Torino. Il polacco è un altro nome caldo per l’attacco della Juventus e il Football Director Cherubini valuterebbe anche uno scambio di prestiti con il sodalizio di Ligue 1. Nei prossimi giorni si attendono maggiori sviluppi quindi sul futuro di Kaio Jorge, in uscita dalla Continassa se dovesse continuare ad avere poco minutaggio alla corte di Allegri.