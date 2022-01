Juventus, l’attaccante cambia ‘volto’: novità in arrivo

Indizi social: l’attaccante, accostato alla Juventus, ha fatto sparire le immagini della sua attuale squadra. Partenza in vista

E’ partita la rivoluzione in casa Barcellona. Il club blaugrana, dopo aver acquistato Ferran Torres, si prepara a mettere a segno un altro colpo tutto spagnolo.

Xavi ha scelto Alvaro Morata per rafforzare ulteriormente il proprio attacco. Oggi in Spagna sono certi che il calciatore al 95% si trasferirà in Catalogna per vestire la maglia del Barcellona. L’affare, come vi stiamo raccontando, è davvero vicino alla conclusione. Morata ha detto sì agli spagnoli ma serve ancora che alcuni tasselli siano messi al posto giusto.

Serve soprattutto, che il Barcellona riesca a piazzare gli esuberi e i loro pesantissimi stipendi. Samuel Umtiti e Philippe Coutinho sono alla porta ma ancora non è decollata alcuna trattativa. Con le valigie in mano sembrano esserci anche Dembele, che può essere lasciato andare già a gennaio, Sergino Dest e Memphis Depay.

L’avventura dell’olandese, arrivato la scorsa estate, non è decollata. Il Barcellona vorrebbe inserirlo nella trattativa per Alvaro Morata ma l’ex Lione non convince Massimiliano Allegri e la dirigenza della Juventus.

In questi giorni il nome di Depay è stato, comunque, al centro di diversi rumors di calciomercato: appare evidente che per il Barcellona l’olandese non è certamente un incedibile.

Calciomercato Juventus, futuro Depay: c’è l’indizio social

Depay, nel frattempo, ha voltato pagina. Lo ha fatto sui social, sul proprio profilo Instagram: la foto, che fino a qualche ora fa, lo immortalava con la maglia del Barcellona, non c’è più. Come fa notare ‘As’, è scomparsa anche la descrizione sotto. Nulla adesso è riconducibile al club blaugrana. Indizi che portano ad alimentare le voci che lo vorrebbero lontano dal Barcellona.

Memphis Depay, che il prossimo 13 febbraio compirà 27 anni, ha fin qui giocato 15 partite in Liga, andando a segno ben otto volte e realizzando due assist. E’ andata male, invece, in Champions League, dove in sei match non è arrivato alcun centro. L’ex Lione avrebbe certamente potuto fare di più ma i numeri non sono certamente di un calciatore da bocciare.