Calciomercato Inter e Milan, scatta il derby | Blitz e contrattacco

Inter e Milan vanno a caccia del bomber sul calciomercato. Scatta il derby tra le due big, pronto il blitz dell’agente in Europa

Il calciomercato è appena iniziato e già si può supporre che sarà il mese dei bomber. Molte le big che cercano un attaccante, molti i nomi sul tavolo. Tenendo fede a quella priorità recondita e alla fine un po’ privilegiata che mette il gol al primo posto. E chi li fa, ovviamente.

Sul tavolo si profila, dunque, un duello internazionale per uno dei bomber più cercati e ammirati degli ultimi mesi. Stiamo parlando di Julian Alvarez. L’argentino classe 2000 è in scadenza di contratto e ha una clausola da 20 milioni di euro, neanche tanto considerando le valutazioni per i giovani attaccanti in questa fase del mercato. E visto il prezzo fissato, la sfida è più che altro per l’ingaggio che dovrebbe accettare il bomber: la fila si è già creata per un calciatore capace di sfornare quasi tanti gol, quante presenze fatte con la maglia del River Plate. Vi abbiamo già riportato nelle ultime ore, la notizia dell’arrivo dell’agente del calciatore in Europa per parlare con tutti i club interessati. Anche in Italia aumenta la fibrillazione e riguarda principalmente Inter e Milan.

Calciomercato Inter e Milan, si accende la sfida per Julian Alvarez

Il derby milanese è pronto a divampare per Julian Alvarez. L’Inter è in prima fila per accaparrarsi le prestazioni del giovane bomber, nonostante il Milan sia stato il primo a prendere nota delle sue qualità. Un sorpasso che vi abbiamo certificato già nelle scorse settimane e che ora Marotta vuole consolidare. I nerazzurri hanno in lista anche Gianluca Scamacca, ma i costi per l’argentino ammonterebbero praticamente alla metà e, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, ora la scelta potrebbe cadere sul bomber del River. L’attaccante del Sassuolo, infatti, è ora valutato sui 40 milioni di euro. Inoltre, per Alvarez scatterebbe anche il decreto Crescita e dunque i costi di ingaggio sarebbero praticamente dimezzati.

Non è da escludere anche un ritorno del Milan, un blitz che permetterebbe di battere i cugini. Allo stesso modo, occhio a Manchester United, Atletico Madrid e Newcastle, tutti club in lista per la prima punta. La sensazione è che ancora molte puntate saranno scritte nella corsa al calciatore, ma l’Inter è convinta di aver raggiunto una posizione di forza per arrivare al talento.