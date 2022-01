Il calciatore è pronto a lasciare la Lazio. E’ sfida a tre tra Inter, Juventus e Milan: il 10 gennaio prossimo tutto sarà più chiaro

Come successo lo scorso anno, il 2022 vedrà tanti calciatori importanti andare in scadenza di contratto il 30 giugno. Isco, Mbappe, Insigne, Dybala, Kessie, Brozovic, sono solo alcune delle tante occasioni in giro per l’Europa. Le squadre sono così pronte a mettere a segno i loro colpi a zero.

I club, che hanno giocatori, con il contratto in scadenza in estate, stanno dunque provando in questi giorni a convincere a rinnovare. Sono chiaramente gli ultimi complicati tentativi.

Anche la Lazio ha il suo problema in casa: i biancocelesti di Claudio Lotito e Igli Tare devono fare i conti con il futuro di Luiz Felipe. Il difensore brasiliano classe 1997, che ben presto potrebbe ricevere la prima chiamata dalla Nazionale Italiana di Roberto Mancini, non ha ancora prolungato il proprio accordo con i capitolini.

La Lazio – secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in edicola stamani – avrebbe fissato un giorno limite, entro il quale non si andrà per trovare un accordo. I biancocelesti avrebbero tempo fino al 10 gennaio, senza un’intesa, sarà addio a zero la prossima estate.

Le offerte sul tavolo a Luiz Felipe non mancano di certo: il calciatore ha parecchio mercato, in Italia e all’estero. In passato il suo nome è stato accostato con insistenza al Barcellona. Oggi, però, la sensazione è che nel suo futuro possa esserci ancora la Serie A.

Le grandi del calcio italiano, d’altronde, stanno seguendo l’evoluzione della trattativa e sono pronte ad approfittarne.

Calciomercato Inter, sfida alle big per Luiz Felipe

Tra le squadre interessate a Luiz Felipe c’è chiaramente l’Inter di Beppe Marotta. Simone Inzaghi lo conosce bene e sarebbe ben felice di riabbracciarlo. I nerazzurri devono fare i conti con il futuro di de Vrij e il brasiliano potrebbe rappresentare un’ottima alternativa.

Discorso simile per la Juventus, che cerca giocatori all’altezza per il dopo Bonucci e Chiellini. Inoltre il pressing su de Ligt è continuo e serve farsi trovare pronti. Il Milan infine potrebbe scegliere un calciatore giovane che conosce la Serie A, come Luiz Felipe, per rafforzare un reparto, che ha perso Kjaer per infortunio e che vede Romagnoli in scadenza.