Non solo Morata, scambio immediato e doppia beffa Juve

Rischio doppia beffa per la Juventus, Morata potrebbe non essere l’unico colpo per il Barcellona

A caccia di rinforzi in attacco per gennaio, la Juventus studia diversi profili e valuta varie piste. L’obiettivo della dirigenza bianconera è certamente quello di regalare un nuovo attaccante a Massimiliano Allegri, soprattutto se dovesse partire Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo è finito nel mirino del Barcellona, che è intenzionato a sfruttare il mercato di gennaio per regalare nuovi innesti a Xavi e tentare la risalita in classifica. Il giocatore è pronto a dire sì ai catalani, ma la Juve vuole un sostituto di livello.

Sempre da Barcellona però potrebbe arrivare una sorpresa in negativo per la Juventus. Un’operazione che rischia di sapere di doppia beffa. Perché i catalani starebbero ragionando sull’ipotesi di uno scambio con il Manchester United che riguarderebbe due pedine seguite con grande attenzione dalla società piemontese. Si tratta di Ousmane Dembele e Anthony Martial. I due francesi infatti sono entrambi sul taccuino della dirigenza bianconera come possibili innesti per il reparto offensivo.

Juventus, rischio beffa: scambio Martial-Dembele

Entrambi i transalpini sono infatti delle vere e proprie occasioni. L’ex Borussia Dortmund vedrà il suo contratto scadere a fine stagione e ancora non sembrano esserci presupposti per il rinnovo. Il Barcellona vorrebbe cederlo a gennaio piuttosto che perderlo a zero e la Juventus rientra tra le società interessate. Così come interessa Martial, che al Manchester United è sostanzialmente chiuso e che potrebbe dire addio, anche in prestito, per giocare di più.

Come però riferisce il quotidiano catalano ‘Sport’, Manchester United e Barcellona starebbero riflettendo sul possibile scambio tra i due transalpini. Lo United acquisterebbe subito Dembele per evitare che il Barcellona possa perderlo a zero e in cambio invierebbe Martial per sei mesi in Catalogna. L’eventuale arrivo di Martial però non sarebbe un ricambio di Morata: il francese viene infatti ritenuto da Xavi un esterno offensivo e non una prima punta. Per questo lo scambio non pregiudicherebbe l’arrivo dello spagnolo. Un’operazione che risulterebbe un vero e proprio smacco per la Juve, che perderebbe un suo attaccante e, nello stesso tempo, anche due possibili obiettivi.