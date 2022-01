Supercoppa Inter-Juventus, decisione UFFICIALE sul rinvio

Inter-Juventus ha fatto discutere non poco nelle ultime ore. Adesso arriva la decisione ufficiale sul possibile rinvio della Supercoppa italiana

Si gioca, non si gioca: questo il dilemma. E la sensazione è che ci accompagnerà anche per i prossimi giorni e settimane in Serie A.

La situazione relativa il Covid-19, infatti, è sempre più drammatica e non riguarda strettamente solo la crescita dei contagi e dei positivi nei gruppi squadra delle principali società italiane. Infatti, la riduzione del pubblico negli stadio dal 75% al 50% rappresenta una notizia cruciale, non solo per gli esiti della pandemia. Una decisione del genere costituisce una perdita cospicua per i club di Serie A. E non solo, una possibilità in meno per decine e decine di tifosi. Proprio per questo Inter e Juventus avevano chiesto il rinvio della Supercoppa italiana del 12 gennaio a tempi migliori. Ne è seguita grande incertezza, come vi avevamo raccontato anche nelle ultime ore, prima della decisione ufficiale.

Supercoppa Inter-Juventus, la decisione UFFICIALE

Dal Consiglio di Lega è emersa una decisione univoca e che non ha lasciato spazio a ulteriori possibilità. Il rinvio, infatti, non è stato concesso, con votazione unanime da parte dei consiglieri. La partita tra Inter e Juventus si disputerà, quindi, regolarmente il 12 gennaio a Milano. Una situazione, quindi, quella del Covid-19, che andrà monitorata con estrema attenzione anche nei prossimi giorni, ma che per ora non ha portato al rinvio di uno degli appuntamenti più attesi delle prossime settimane.