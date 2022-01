Juventus, guaio Allegri: UFFICIALE la nuova positività al Covid

Juventus, guaio per Allegri in vista della sfida contro il Napoli: ufficiale una nuova positività al Covid

Brutte notizie per la Juventus. Dopo le positività di Arthur e Pinsoglio, in casa bianconera ecco emergere la notizia di un nuovo giocatore positivo al Covid. Si tratta di Giorgio Chiellini, che proprio nella giornata di oggi era tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni dopo una pausa forzata per essere entrato in contatto con un positivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, deciso il colpo di gennaio | Inter e Milan ko

Questo il comunicato ufficiale del club bianconero:

“Juventus Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Giorgio Chiellini.

Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”.