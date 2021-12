Niente Milan per il difensore: c’è l’annuncio ufficiale

Il Milan cerca un difensore per sostituire l’infortunato Kjaer. Arrivano le dichiarazioni di uno degli obiettivi, che piace anche al Napoli, che non pensa di cambiare aria

La priorità del Milan nella sessione di calciomercato, che si aprirà nelle prossime ore, è certamente l’acquisto di un difensore centrale. Stefano Pioli ha bisogno di un calciatore all’altezza, che possa prendere il posto di Simon Kjaer, che ha già chiuso la stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scattata l’asta al rialzo: l’addio al Milan è deciso

Il Diavolo necessita di un calciatore da affiancare a Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno percorrendo diverse strade ma l’affondo decisivo non è stato ancora fatto. Tante i profili sul tavolo: il preferito è certamente Sven Botman ma difficilmente potrà sbarcare in Italia alle condizioni dei rossoneri che lo vorrebbero prelevare in prestito con diritto di riscatto. Il Lille lo valuta ben 30 milioni di euro e senza garanzie difficilmente lo lascerà andare. C’è poi il Newcastle pronto a mettere sul piatto davvero tanti soldi.

Si guarda dunque alle alternative: negli ultimi giorni si è fatto il nome di Diallo del Psg ma il suo stipendio appare troppo alto. Attenzione dunque all’ipotesi Bremer, che piace anche al Napoli o alla pista che porta a Londra, con Christensen e Sarr del Chelsea. Non va scartata, nemmeno l’idea di riportare Caldara.

Una pista che potrebbe essere messa definitivamente da parte è, invece, quella che avrebbe portato ad Attila Szalai.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, scattata l’asta al rialzo: l’addio al Milan è deciso

Calciomercato Milan, Szalai si allontana

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Cabral sull’agenda del Milan: le ‘condizioni’ dell’affare

Attila Szalai si sta mettendo in mostra con la maglia del Fenerbahce. Con il club turco, il classe 1998 ungherese ha giocato ben 27 partite in stagione. Le sue prestazioni non stanno passando inosservate e il Milan non è l’unica squadra sulle sue tracce: il giocatore, infatti, piace anche al Napoli, che deve fare i conti con l’addio di Manolas, che è voluto tornare in Grecia, e al Chelsea, che potrebbe perdere Christensen e Rudiger.

Ma come detto, Szalai non pensa di cambiare maglia. Le sue parole sono alquanto chiare: “Non voglio parlare delle voci di mercato – riporta Sporx -. Sono un giocatore del Fenerbahce e sono molto felice di essere qui. Il mio unico obiettivo è riuscire a contribuire a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato il club, sono concentrato solo su questo adesso”.