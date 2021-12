Vlahovic-Juventus, annuncio di calciomercato: “Ecco dove giocherà”

Walter Sabatini, esperto dirigente, ha analizzato il calciomercato della Juventus e le indiscrezioni du Vlahovic e Icardi

Walter Sabatini esalta Vlahovic e Icardi. L’esperto dirigente ha fatto il punto sul calcio italiano e in particolare su alcuni profili seguiti dalla Juventus. Non sono mancate alcune sue previsioni in ottica calciomercato.

Sabatini ha parlato molto bene del bomber della Fiorentina: “Vlahovic appartiene alla categoria degli attaccanti decisivi: lo metto alla pari dei quasi coetanei Mbappe e Haaland – spiega a ‘Tuttosport’ -E ci metto pure Osimhen. Vlahovic èd ideale per qualsiasi big europea. A gennaio resta a Firenze. In estate lo vedo in Inghilterra o al Bayern, come erede di Lewandowski“.

Calciomercato Juventus, Sabatini esalta Vlahovic e Icardi

Sabatini ha proseguito la sua analisi: “Come vedo Icardi alla Juve? Benissimo! Ho avuto Mauro all’Inter e l’ho potuto studiare da vicino. Innanzitutto è un bravissimo padre e Wanda è la mamma delle sue bambine. Poi Icardi in campo è uno speculatore dell’area di rigore, capisce prima dove arriva il pallone. In Italia segnerà sempre 25 gol, anche a 50 anni… E in ogni caso in campo non vanno le possibili beghe”.

NUOVI TALENTI – “Occhio a Hickey del Bologna. E non lo dico per prendermi dei meriti: Bigon e Zunino lo presero prima che arrivassi io”.

FUTURO – “Dormo poco e sogno di meno. Mi piacerebbe ripartire da club storici che in qualche modo mi assomigliano, come ad esempio il Torino o il Napoli“.