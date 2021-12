Matthijs de Ligt è sbarcato alla Juventus nell’estate 2019 per circa 75 milioni di euro. Nella prossima dovrebbe esserci l’addio. Per l’olandese futuro al Barcellona

Se ne torna a parlare. Perché se fai parte della scuderia di Mino Raiola sei inevitabilmente al centro di voci e di possibili trasferimenti milionari.

Se ne torna a parlare perché un sacrificio in casa Juventus potrebbe anche esser fatto: soprattutto se si tratta di dare una nuova pesante sforbiciata ad un monte-ingaggi che si vedrebbe ridotto notevolmente senza quel pesante stipendio netto da più di 10 milioni di euro coi bonus. Ecco perché la possibile trattativa de Ligt-Barcellona è qualcosa di concreto, con degli aspetti ancora da determinare. Nell’accordo stilato con la Juventus nell’estate del 2019 è stata inserita una clausola rescissoria da 125 milioni, valida per qualsiasi club abbia voglia di prendere il calciatore senza trattare con la Juventus, andando, allo stesso tempo, ad arricchire sensibilmente il forziere bianconero.

C’è, poi, un mistero: quello che potremmo definire della clausola blaugrana. Ovvero, una clausola di 75 milioni che sarebbe valida solo per il Barcellona per portare De Ligt in Catalogna. Come riporta la Gazzetta dello Sport, questa possibilità non sembra trovarsi in nessun punto del contratto che lega De Ligt alla Juve. Se il Barca vuole il centrale olandese, deve sedersi a trattare o deve mettere sul piatto 125 milioni con tanti saluti e baci agli equilibri di bilancio.

Va detto che è ormai acclarato come il neo-tecnico catalano Xavi voglia De Ligt: è in atto una rifondazione per che prevede giocatori giovani e di grandissimo talento, creare un gruppo che possa riportare il Barca ai fasti dell’epoca spaziale di Messi e Guardiola. De Ligt è il profilo perfetto, anche nella straordinaria tradizione che lega gli olandesi ai catalani, creare un asse con De Jong che il Barcellona ha provato a trovare anche nel 2019, salvo poi esser superata dalla Juventus nella corsa al centrale difensivo di quella meravigliosa scuola calcistica che è l’Ajax.

Calciomercato Juventus, il Barcellona è lo step di de Ligt su cui lavora Raiola

Dalle parti della Catalogna, va detto, la situazione di bilancio è catastrofica: debiti superiori al miliardo, istituti di credito che vanno in soccorso. Eppure, si compra. Ferran Torres è arrivato per 55 milioni più bonus, grande acquisto dal City, calciatore che si innesta alla perfezione nell’idea di rifondazione voluta e disegnata da Xavi. Resta da capire come il Barca tenterà l’assalto a de Ligt: con qualche cessione, sperando in nuovi investitori, provando altre strade. Un dato certo c’è: le dichiarazioni di Raiola legate ad un nuovo step nella carriera di De Ligt portano a forti indizi blaugrana. Resta solo da capire se in estate ci sarà l’assalto con il pagamento della clausola o se, più probabilmente, visti anche gli ottimi rapporti tra i club, ci si siederà a discutere e capire se ci sono i margini per un’operazione che non scontenti nessuno.