Calciomercato, Allegri lo vuole a tutti i costi: “Alla Juventus saresti titolare”

La Juventus può dare il via alle grandi manovre già a gennaio: nel mirino l’attacco, con un nome affascinante che torna di moda e farebbe parecchio contento Allegri

Il calciomercato di gennaio si avvicina alla sua apertura, quella ufficiale, ma ovviamente da settimane si parla di indiscrezioni, operazioni possibili e altre meno. Le risorse sono limitate per tutti, ma la sensazione è che possa bastare una scintilla per scatenare una sorta di effetto domino pronto a coinvolgere anche la Juventus.

I bianconeri cercano rinforzi in attacco e questo non è un segreto. Dybala è l’unico vero top player, con il contratto in scadenza e tanti infortuni alle spalle. Moise Kean non convince, è stato un tappabuchi in estate dopo l’addio di Ronaldo, idem Alvaro Morata che non ha ritrovato lo stesso feeling con la piazza juventina e lo stesso Allegri. Tanto che è scontato l’addio in estate, o meglio il mancato riscatto, ma qualcosa potrebbe clamorosamente muoversi anche prima. Oggi vi abbiamo parlato dei contatti confermati tra il centravanti spagnolo, che ha dato la sua apertura, e il Barcellona. Ebbene è proprio questa l’operazione che potrebbe dare il via libera a un colpo importante per la Juventus in attacco.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole Depay: è lui il titolare

Difficile pensare a Vlahovic o Gabriel Jesus, ma i bianconeri – in caso di addio a Morata a gennaio – dovranno necessariamente sostituirlo a dovere. E tra i primi nomi c’è anche Memphis Depay, proprio del Barcellona. Come riportato dal portale catalano ‘El Nacional’, l’olandese è il capocannoniere blaugrana ma da tempo sembra ormai essersi un po’ spento, soprattutto dopo l’addio di Koeman, suo connazionale e motivo principale della sua scelta. Insieme a Leo Messi ovviamente. Xavi lo ha difeso pubblicamente, ammettendo comunque che gli manca qualcosa. E i fatti portano nella direzione che Depay non sia affatto la prima scelta del tecnico.

Che non a caso ha voluto Ferran Torres dal City, pagato 55 milioni: quando lo spagnolo tornerà dall’infortunio, e con lui Ansu Fati, Depay scivolerà definitivamente in secondo piano. E Massimiliano Allegri sarebbe prontissimo a dargli un posto da protagonista assoluto nella Juventus. Al tecnico bianconero piace molto, c’era stato un tentativo già in estate, all’Allianz tornerebbe a essere la stella come era a Lione e per qualche tempo a Barcellona. I catalani lo hanno preso a zero e ha bisogno di incassare, verosimilmente il prezzo non sarà troppo alto. Per la Juve è una prima scelta e questo può essere decisivo nella decisione di Depay.