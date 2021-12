Supercoppa Inter-Juventus, allarme Covid: tutto sospeso

Il Covid ha cambiato nuovamente le carte in tavola, anche per quanto riguarda la presenza dei tifosi allo stadio

Il calcio torna a essere fortemente condizionato dal Covid. In questi ormai due anni le perdite sono state gravissime, a causa dello stop dei tornei ma anche per gli stadi completamente vuoti. E ora le squadre di Serie A stanno facendo nuovamente la conta dei positivi, così come sta accadendo nel resto d’Europa.

In queste ore, però, il Governo ha preso una decisione importante sull’affluenza dei tifosi allo stadio. Si aspettano le comunicazioni ufficiali e definitive sulla capienza ridotta per gli eventi all’aperto, così come appunto le partite di calcio (e non solo, ovviamente). Fino ad ora gli impianti potevano essere riempiti al 75% delle proprie possibilità, in tanti speravano presto in un aumento fino al 100% nelle scorse settimane. Ma l’emergenza è tornata in maniera decisa e quindi ci sarà una ‘retrocessione’ al 50% della capienza. Il tutto a vendite ovviamente in corso, dal momento che tra una settimana riprenderà il campionato, con diversi match di cartello.

Inter-Juventus, sospesa la vendita dei biglietti della Supercoppa

Roma, Napoli, Lazio, Juventus e le altre hanno comunicato la sospensione della vendita dei biglietti, proprio in attesa di comunicazioni ufficiali e definitive sul tema. La decisione del Governo ovviamente ricade anche sulla Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus in programma il 12 gennaio 2022 alle 21 a San Siro. Ieri era partita la vendita dei tagliandi, con la prelazione dedicata agli abbonati 2019/20 delle due società. Ora, però, la vendita è stata sospesa già nella giornata di oggi proprio a causa di queste nuove restrizioni.

“Vendite momentaneamente sospese”, il messaggio che si sono trovati su ‘Vivaticket’ tutti i tifosi che oggi hanno provato ad acquistare sul portale. Secondo quanto appreso da ‘Calcio e Finanza’, la motivazione risiede nel fatto che è necessario distribuire nuovamente i posti disponibili all’interno dello stadio per consentire il rispetto delle nuove misure previste (il 50% e i posti vuoti tra un seggiolino e l’altro). Chi aveva già acquistato il biglietto avrà comunque garantito il suo posto, sarà verosimilmente solo ricollocato. Per le altre partite di campionato, come Roma-Juventus dove era stata già superata la capienza del 50%, si attendono nuovi provvedimenti da parte delle società per risolvere la questione.