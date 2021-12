Covid e Coppa d’Africa | Juventus-Napoli, già 8 gli indisponibili

Napoli in piena emergenza in vista della ripresa del campionato e della trasferta di Torino contro la Juventus: già 8 gli indisponibili. Le ultime

Salgono a tre i positivi al Covid in casa Napoli. Dopo Insigne e Fabian Ruiz, oggi la società azzurra ha comunicato che anche Hirving Lozano è risultato positivo in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico.

Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Cresce così l’allerta, in casa azzurra e non solo, in vista della ripresa del campionato e dello scontro diretto in programma il prossimo 6 gennaio sul campo della Juventus di Allegri. A ‘Fanpage.it’, il direttore dell’ASL Napoli 2 Antonio D’Amore ha commentato così la situazione del Napoli: “Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto alla variante Omicron. La situazione sicuramente è da monitorare. La trasferta a Torino? Non è possibile ipotizzare nulla, bisognerà anche vedere se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. Alcuni calciatori devono rientrare dalle vacanze”. Nella passata stagione, con solo due positivi nella fila del Napoli, l’ASL territoriale bloccò la partenza degli azzurri per Torino. I positivi al Covid sono già tre, ma Spalletti ha attualmente indisponibile ben otto giocatori.

Napoli, non solo l’allarme Covid: già 8 indisponibili verso la Juve

Oltre a Insigne, Fabian Ruiz e Lozano, saranno sicuramente indisponibili a causa della Coppa d’Africa in programma a gennaio Koulibaly, Anguissa, Ounas e con ogni probabilità anche Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sta recuperando dall’infortunio al volto ed è stato convocato dalla propria Nazionale.

Come raccontato da Calciomercato.it, la Federazione nigeriana farà di tutto per avere a disposizione Osimhen, che nei prossimi giorni farà nuovi controlli al volto che chiariranno i progressi e i reali tempi del suo ritorno in campo. Inoltre, sarà sicuramente out a Torino anche Mario Rui, squalificato, per un totale di 8 indisponibili. Spalletti trema e inizia a fare la conta.