Non solo Insigne | Toronto, super offerta per un altro big della Serie A

Non solo Insigne: il Toronto starebbe preparando un’altra super offerta per un big della Serie A. Tutti i dettagli

Sono ore già infuocate in vista dell’apertura ufficiale del calciomercato invernale. Dopo i primi colpi in entrata, nella giornata di oggi è arrivata la definitiva conferma del fortissimo pressing del Toronto su Lorenzo Insigne.

Come raccontato da Calciomercato.it, il pressing del club canadese è sempre più intenso: le parti stanno discutendo per arrivare ad un’intesa e i colloqui sono già avanzati. Il Toronto mette sul piatto ben 10 milioni di euro netti a stagione più 6 di bonus ed altri benefit per un contratto quinquennale che può sfiorare in totale 60 milioni di euro, bonus compresi. L’attuale capitano azzurro sembra sempre più convinto a dare questa svolta inattesa alla sua carriera, anche per la troppa distanza tra la proposta del Napoli e l’offerta dei canadesi. De Laurentiis, infatti, non è mai andato oltre i 3,5 milioni di euro più 1,5 di bonus molto complicati da raggiungere. Uno stipendio inferiore a quello attualmente percepito da Insigne. Ma non c’è solo il campione d’Europa con la Nazionale di Mancini nei piani del Toronto: la società lavora anche su Luis Suarez, che è in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. Anche il “Pistolero” può liberarsi gratis a fine stagione, e nelle ultime ore è spuntato il nome di un altro big della Serie A.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Napoli, Corbo su Insigne: “Carriera chiusa? Futuro di guadagni e spettacolo”

Calciomercato, il Toronto prepara un’altra offerta monstre: nel mirino anche Belotti

Secondo quanto riportato da Will Forbes, giornalista che ha anticipato la notizia della super offerta per Insigne, il Toronto starebbe anche preparando un’offerta monstre per Andrea Belotti, per affiancarlo a Lorenzo Insigne.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Agente Rugani: “Sarri? Segnale chiaro dalla Juventus. Vlahovic perfetto con Dybala”

Anche il capitano del Torino è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e destinato a lasciare i granata a parametro zero. Il rinnovo, infatti, è sempre più lontano e il Toronto è alla finestra anche per il centravanti. I canadesi sognano in grande e spaventano la MLS.