Antonio Corbo è intervenuto alla nostra CMIT TV: commento sul calciomercato del Napoli, in particolare sul futuro di Insigne

Intervenendo a CMIT TV, il noto giornalista Antonio Corbo ha fatto il punto sul futuro di Lorenzo Insigne, sempre più vicino al Toronto. Chiaro il messaggio: “Insigne deve decidere se restare dove ha costruito le premesse per il futuro o dove prenderà più soldi. Ha avuto un’offerta molto importante, addirittura del doppio, credo”.

Corbo ha proseguito la sua analisi: “Non voglio demolire la notizia o smorzare l’entusiasmo, ma i soldi a quei livelli non sono importanti per la quantità ma per l’uso che ne sai fare. Se Insigne parte da 5 milioni l’anno… O 11, o 12, cosa sono? Se non sai cosa farne, come investirli. Puoi sognare una villa diversa, una Ferrari. Credo che si debba avere sempre un progetto e guadagnare molto non è un progetto. L’orizzonte più lungo è andare in Canada, che è un posto meraviglioso e allora faccio una grande società sulla dieta mediterranea, ad esempio. Diventare un signore dell’export italiano. A 30 anni bisogna avere un dovere con se stessi per capire l’orizzonte lungo. Se non è così i 5 milioni di Napoli, valgono gli 11 di Toronto. Deve essere un progetto di vita”.

Calciomercato Napoli, annuncio di Corbo sul futuro di Insigne

Corbo ha parlato anche del momento dei campani: “Il Napoli non ha ricevuto nessun approccio immediato dai canadesi. Occorre il consenso dei partenopei per averlo subito, dato che è legato fino al 30 giugno dal contratto. Il Napoli è un club italiano, fa parte di un paese in difficoltà come tutto il calcio, tranne pochi noti. Bisogna capire qual è il futuro, se ci saranno ridimensionamenti negli ingaggi, stipendi più congrui”.

LE PROSPETTIVE – “De Laurentiis deve comunque fare un esercizio di fantasia e il Napoli deve chiedersi cosa si può permettere – prosegue Corbo – Chiudere la carriera a 30 anni? Evidentemente se accetta di andare in Canada l’anno prossimo, vede un futuro per sé fatto di grandi guadagni ma anche di spettacolo. Ha bisogno di un calcio un po’ circense. È un personaggio importante che stanno offrendo alla loro platea. Se pensate a quanto era successo su Pelé… Anche con Insigne hanno le idee chiare: ci saranno tournée, un programma combinato, anche a livello televisivo”.