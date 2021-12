Pirlo pronto a tornare: summit per la fumata bianca

Andrea Pirlo potrebbe presto tornare a guidare una squadra di calcio importante, dopo l’addio alla Juventus. Ecco le ultime

Sono ore calde per il futuro di Andrea Pirlo. L’ex tecnico della Juventus potrebbe tornare presto a sedersi su una panchina prestigiosa. L’italiano, accosto spesso al Barcellona, prima che decidesse di puntare su Xavi, potrebbe ripartire dal Portogallo.

Come vi abbiamo raccontato, Pirlo è un’idea per il Benfica, che sta pensando di separarsi da Jorge Jesus. Dal Portogallo arrivano novità importanti in merito, che riguardano indirettamente anche Pirlo: l’addio tra il club lusitano e Jesus appare davvero vicino. Secondo quanto riportato da ‘Record’, Luís Miguel Henriques, avvocato del tecnico, sarebbe a colloquio con Manuel Rui Costa per trovare una soluzione. La volontà del Benfica sarebbe quella di dare una buonuscita, quella di Jesus di percepire lo stipendio finché non troverà una nuova squadra. Se dovesse arrivare la fumata bianca, potrebbe esserci il via libera per Pirlo.

Per il classe 1979 si tratterebbe della seconda esperienza di calcio. Nonostante le critiche il campione del Mondo ha chiuso la stagione sulla panchina della Juventus, vincendo la Supercoppa Italiana e Coppa Italia, e conquistando il quarto posto, all’ultima giornata. In 52 partite, Pirlo ha chiuso con una media punti di 2,15 a partita.

Futuro Jorge Jesus: il punto

Sedotto e abbandonato dal Flamengo, che ha virato con forza su Paulo Sousa, il tecnico portoghese verrà sostituito dal suo secondo nella partita di giovedì sera contro il Porto, in attesa che Rui Costa e i dirigenti lusitani concludano il proprio casting. Come detto, nella lista delle Aquile figura anche il nome di Andrea Pirlo, che dovrebbe prima rescindere con la Juventus, ma una corrente molto importante del club continua a spingere per un tecnico portoghese. In tale direzione vanno, ad esempio, le candidature di Nuno Espirito Santo, Paulo Fonseca e Rui Faria, anche se è ancora presto per parlare di un favorito nella corsa alla panchina del Benfica