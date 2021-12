Calciomercato Juventus, nuova pista per Pirlo: lo vuole un grande ex

Fermo dallo scorso maggio, Pirlo è stato accostato a diverse panchine in cerca di padrone e ora spunta un’ulteriore pista

Dopo aver chiuso la sua prima esperienza da allenatore con 34 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte, Andrea Pirlo è stato accostato a diverse panchine da quando è stato esonerato dalla Juventus. Barcellona e Genoa, ad esempio, hanno realmente pensato a lui prima di scegliere altri due ex campioni come Xavi e Shevchenko.

Soluzioni sfumate anche per scelta dell’ex metronomo di centrocampo, in procinto di ricevere nuove chiamate a breve. Una di queste potrebbe arrivare dal Portogallo, dove un suo ex compagno di squadra ai tempi del Milan, Manuel Rui Costa, è alle prese con il caso Jorge Jesus.

Il tecnico portoghese negli ultimi giorni sta flirtando con il Flamengo e, abbinato alla batosta per 0-3 contro il Porto, questo legame mai reciso con il club brasiliano sta facendo storcere la bocca a tifosi e parte della dirigenza del Benfica.

Calciomercato Juventus, tentazione Pirlo per il Benfica

Dopo la disfatta in Coppa, le Aquile sfideranno nuovamente gli acerrimi rivali in campionato il 30 dicembre e un ulteriore passo falso potrebbe far precipitare la situazione. In questo contesto, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Rui Costa sta già vagliando alcuni nomi e Pirlo è tra quelli che piacciono maggiormente all’ex fantasista. Dopo aver condiviso lo spogliatoio rossonero dal 2001 al 2006, i due ex fari del centrocampo milanista potrebbero ritrovarsi insieme nelle vesti di Presidente e allenatore, anche se è ancora presto per parlare di trattative concrete.

Prima c’è da considerare la posizione di Jesus che, per quanto in bilico, non è ancora certo di vedere scorrere i titoli di coda sulla sua seconda esperienza come allenatore del Benfica. Un altro aspetto da tenere in conto è la presenza di altri candidati alla sua successione. Alcuni dirigenti spingono per una soluzione portoghese. In tal senso, due nomi che potrebbero diventare di moda sono quelli di Paulo Fonseca e Nuno Espirito Santo.