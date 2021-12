Calciomercato Juventus, contatto per il bomber | C’è la prima offerta

La Juventus vuole consegnare un nuovo bomber ad Allegri, contatto esplorativo con la società: arriva la prima offerta dei bianconeri

La ‘Vecchia Signora’ ha aumentato il passo nell’ultimo mese ed ha ristretto la distanza dalla zona Champions League, il mercato può dare la spinta necessaria per completare l’opera.

Volendo migliorare la squadra, infatti, salta subito all’occhio la voce statistica delle reti segnate: nel girone d’andata sono arrivati solamente 27 gol, mai così pochi negli ultimi dieci anni. Colpa di un gioco troppo speculativo e con poche ambizioni offensive, ma anche di una rosa senza un vero e proprio bomber. Ecco perché la dirigenza della Juventus vorrebbe consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo attaccante nel mercato di gennaio: contatto e prima offerta in Serie A.

Calciomercato Juventus, contatto col Sassuolo | Prima offerta per Scamacca

La Juventus fa sul serio per Gianluca Scamacca. Il giocatore del Sassuolo piace molto a Massimiliano Allegri ed è un profilo in linea con i nuovi dettami societari: un calciatore giovane e di grande prospettiva, che in aggiunta è pure italiano. Come raccontato su queste pagine nei giorni scorsi, per giugno c’è anche la concorrenza dell’Inter per il bomber della Nazionale, ma a gennaio i bianconeri potrebbero trovare strada libera.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe avvenuto il primo contatto tra la società bianconera ed il Sassuolo per mettere in piedi l’affare Scamacca. Federico Cherubini avrebbe fatto pervenire a Giovanni Carnevali anche una prima offerta per l’attaccante, partendo da una valutazione complessiva di 30/35 milioni di euro. Il club emiliano valuta l’ex Roma circa 40 milioni e preferirebbe cederlo a fine stagione: la sensazione dei neroverdi è che a fine stagione il suo valore possa essere ancora superiore. Riuscire ad arrivare subito a Scamacca non sarà semplice e, come raccontato su queste pagine, la Juventus sta trattando anche altri profili come Milik: la volontà di arrivare ad un attaccante resta chiarissima.