Calciomercato Milan, non solo il centrale | Super colpo nerazzurro

Il Milan vuole essere protagonista anche nel mercato di gennaio: un rinforzo in difesa e un super colpo a tinte nerazzurre

I rossoneri negli ultimi anni sono sempre riusciti a migliorarsi sotto la gestione Pioli e, dopo il secondo posto della passata stagione, l’obiettivo quest’anno è lo scudetto.

Non sarà semplice strappare lo scettro di campione d’Italia all’Inter, che anche con Simone Inzaghi ha trovato una solidità senza eguali in Serie A. Nella seconda metà di stagione, quella decisiva, il Milan non sarà impegnato nelle competizioni europee e potrebbe trarre vantaggio dal calendario meno fitto. La dirigenza meneghina, inoltre, vuole intervenire sul mercato per dare maggiore forza alla rosa di Stefano Pioli: oltre al centrale, infatti, potrebbe arrivare un super colpo in attacco.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Inter, Juventus e Milan: Julian Alvarez, per ora, non si scalda

Calciomercato Milan, pazza idea in attacco | Nuovo tentativo per Muriel

Una delle notizie di mercato più importanti delle ultime giornate è stato l’acquisto di Boga da parte dell’Atalanta, il giocatore oggi sosterrà le visite mediche e poi verrà ufficializzato dagli orobici. L’arrivo del francese stringerà ancora di più gli spazi nell’attacco della ‘Dea’ ed il Milan potrebbe tentare il grande affondo per uno dei giocatori più corteggiati dal club meneghino. Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, infatti, i rossoneri potrebbero fare un tentativo per Luis Muriel già nel mercato di gennaio.

Giroud e Pellegri stanno avendo troppi problemi fisici e Stefano Pioli non può chiedere troppo ad Ibrahimovic: ecco perché il Milan starebbe pensando di intervenire anche in attacco, oltre che in difesa. Muriel rappresenta uno dei pallini della dirigenza meneghina, ma non è l’unico attaccante seguito in Serie A: al ‘Diavolo’ piace molto anche Beto. Riuscire a prendere il colombiano non sarà comunque facile, mentre dall’Atalanta è più semplice che uscirà Miranchuk. In ogni caso, il Milan un tentativo per Muriel potrebbe farlo così come la Juventus.