Calciomercato Atalanta, arriva Boga | Domani le visite mediche

L’Atalanta si appresta a concludere un altro colpo importante per Gasperini, Boga in arrivo dal Sassuolo: domani le visite mediche

Noi ci siamo, questo il messaggio che la ‘Dea’ manda a tutte le avversarie con il primo colpo di mercato: Jeremie Boga è in arrivo dal Sassuolo.

La volontà dell’Atalanta è piuttosto chiara, confermare la presenza in Champions League anche per la prossima stagione e giocarsela per lo scudetto fino all’ultimo. Il rinforzo nel mercato invernale è di quelli che, se dovesse avere l’impatto sperato, potrebbe dare un forte contributo alla causa. Lo sa bene Gian Piero Gasperini, che si è battuto per il rinforzo. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Boga dovrebbe sostenere le visite mediche già nella giornata di domani e poi sarà pronto a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Atalanta.