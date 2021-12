Via a fine stagione | La Juventus torna sul campione d’Europa

La Juventus può tornare sul campione d’Europa: possibile cessione al termine della stagione. Tutti i dettagli

Iniziano ad entrare nel vivo contatti e trattative in vista del calciomercato invernale. In Serie A e non solo.

Anche alcune big europee sembrano infatti intenzionate ad intervenire già a gennaio, con il Chelsea campione d’Europa in primis dopo gli ultimi passi falsi in Premier League. I ‘Blues’ sono inoltre chiamati a risolvere le situazioni di diversi big in scadenza come Rudiger e Thiago Silva. Ma non solo. Come riportato da ‘Eurosport’, il club londinese sta già pianificando anche il calciomercato estivo e si aspetta che almeno uno tra Kante, Jorginho e Kovacic dovrà essere ceduto a fine stagione. Il centrocampista italiano, in particolare, potrebbe così tornare di moda per le big della Serie A. “La Juventus è una grande squadra con una grande storia. Per me sarà una serata speciale per il ritorno in Italia. La Juve è forte, è in ripresa in Serie A, ritrovare Chiellini, Bonucci, Locatelli e Chiesa sarà un’emozione in più”, aveva dichiarato Jorginho prima di Juventus-Chelsea di Champions League. Un nuovo assist ai bianconeri, che hanno seguito il giocatore in diverse sessioni di mercato, come ammesso anche dal suo agente Joao Santos: “Quanto è stato vicino alla Juve di Sarri? Molto, perché il ragazzo ed il mister hanno sempre avuto un rapporto speciale”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco | Allegri lo vuole subito

Calciomercato Juventus e non solo, può tornare di moda Jorginho

“Ritorno al Napoli? Vedremo cosa accadrà, il mercato è aperto per tutti i giocatori…”, aveva anche dichiarato il procuratore dell’italo-brasiliano. Non solo la Juventus quindi: Jorginho potrebbe tornare di moda anche per gli azzurri e per Milan e Inter. Il Chelsea, infatti, sta puntando forte su Tchouameni e in estate potrebbe dare il via libera alla partenza del campione d’Europa.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic, richiesta mostruosa | Juve, Milan e non solo, pietrificate

Jorginho è in scadenza di contratto nel giugno 2023 e attualmente valutato almeno 40 milioni di euro dal Chelsea. Un possibile ritorno di fiamma, dunque, con la Juventus e le altre big di Serie A alla finestra.