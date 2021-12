Calciomercato Juventus, fanno sul serio | Super offerta per Tchouameni

Aurelien Tchouameni piace da tempi non sospetti alla Juventus: le ultime sul futuro del gioiello del Monaco, concorrenza agguerrita sul mercato

Aurelien Tchouameni è sempre più lontano dalla Juventus. Il centrocampista francese piace alle big d’Europa, con la ‘Vecchia Signora’ che perde terreno nella corsa al gioiello del Monaco.

La Juve nei mesi scorsi aveva puntano con decisione il giocatore, prima di scontrarsi con le preteste del club monegasco che valuta tra i 45 e i 50 milioni di euro il nazionale transalpino. Cifra fuori al momento dalle disponibilità della dirigenza della Continassa che ha per ora ha messo quindi da parte ogni ambizione per rilevare il cartellino del classe 2000.

Calciomercato Juventus, Tchouameni sempre più lontano: assalto Chelsea

A rendere ancora più complicata una possibile offensiva della Juventus pure l’agguerrita concorrenza per il giocatore. Dopo il Real Madrid, infatti, anche il Chelsea farebbe sul serio per Tchouameni come riporta la versione britannica del portale ‘Eurosport’. Il francese gode della stima di Tuchel che punta a rinforzare ulteriormente il proprio pacchetto mediano: i ‘Blues’ campioni d’Europa potrebbero chiudere l’ingaggio del centrocampista a gennaio per poi farlo sbarcare a Londra la prossima estate. Così da anticipare le altre pretendenti al talento del Monaco, con la Juve che resterebbe tagliata fuori.

Inoltre, una possibile partenza a fine stagione di Jorginho, Kante o Kovacic potrebbe agevolare l’arrivo al Chelsea di Tchouameni. Il giovane nazionale francese è il primo obiettivo sulla lista della dirigenza londinese e presto potrebbero formalizzare una super offerta al Monaco per portarlo alla corte di Tuchel: Juventus sempre più lontana.