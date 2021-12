Da Vlahovic a Felix Gyan, i migliori giovani talenti del 2021

L’Europeo, i principali campionati nazionali, tante le occasioni durante il 2021 per ammirare i migliori giovani talenti. Dai già affermati Vlahovic e Vinicius ai talenti del Barcellona, la mappa della qualità.

Nella lista c’è anche un po’ di serie A. Spicca Vlahovic della Fiorentina, che nel rapporto età-qualità è tra i migliori centravanti d’Europa.

Vlahovic è andato oltre i 30 gol nel 2021, soltanto Lewandowski ha segnato più di lui nel corso dell’anno solare. Nella scorsa estate l’Atletico Madrid ha provato a prenderlo, il suo contratto è in scadenza nel 2023, Vlahovic non vuole rinnovare e la sua vicenda rappresenta una delle storie più interessanti del mercato.

Dalla serie A alla Liga, dalla vicenda di Felix Gyan a Gavi, l’ennesimo prodotto della Masia, un centrocampista classe ‘2004 che ha incantato il mondo con la maglia della Spagna e del Barcellona.

Da Vlahovic a Felix Gyan, la Serie A anche apre ai giovani talenti

Vlahovic è il talento più in vista, un centravanti classe ‘2000 che fa gola al mercato internazionale nonostante la pandemia abbia tagliato le risorse a disposizione dei club. Felix Gyan ha solo diciotto anni ma ha già conquistato Mourinho e si è tolto la soddisfazione di una doppietta decisiva per la Roma, sul campo del Genoa.

La Juventus l’ha già preso per il futuro, Nicolò Rovella gioca nel Genoa ma è in prestito dai bianconeri. Parliamo di un centrocampista con prospettive importanti, un classico cervello con visione di gioco, buone qualità tecniche sia nel corto che nel lungo. Il Genoa sta patendo tanto la sua assenza per infortunio, non scende in campo per infortunio dalla partita contro il Milan.

Sarri invoca esterni d’attacco “puri” per il suo 4-3-3, durante questa stagione ha, però, gettato nella mischia Raul Moro, talento classe ‘2002 che sa saltare l’uomo, puntare la porta. Lo spagnolo è a tredici presenze stagionali con un assist contro lo Spezia nel suo curriculum.

Da Gavi a Vinicius, quanta qualità tra Barcellona e Real Madrid

Debuttare a San Siro in Nazionale contro l’Italia a diciassette anni non è semplice ma Gavi quella sera non solo superò l’esame ma diede a tutti la sensazione di avere a che fare con. un campione.

Il Barcellona, orfano di Messi, s’affida ai valori che l’hanno reso uno dei club più prestigiosi al mondo, punta sul bacino dei giovani talenti pescati nel proprio vivaio. Non c’è solo Gavi, ma anche Nico Gonzalez, altro giocatore di qualità classe ‘2002 che contro Osasuna ed Elche ha segnato due reti fondamentali per il Barcellona.

Il Real Madrid ha due giocatori giovani, che sono tra i più forti al mondo. Uno è Camavinga, centrocampista classe ‘2002 acquistato dal Rennes che sta dimostrando il suo talento anche dalle parti del Bernabeu.

In attesa di Mbappè, Vinicius è il volto-copertina del Real Madrid nel mondo, un esterno offensivo che entusiasma i tifosi per le sue qualità nel dribbling. Parlano i numeri: in 25 presenze 12 gol e 9 assist.

Wirtz-Musiala, la meglio gioventù della Bundesliga

In Germania anche stanno venendo fuori tanti giovani talenti molto interessanti. Wirtz è un centrocampista offensivo classe ‘2003, nel Bayer Leverkusen sta facendo una stagione importante, continuando sulla scia di quanto ha fatto vedere anche nella scorsa annata.

21 presenze, 8 gol e 11 assist, i numeri di Wirtz parlano da soli. È nato nel ‘2003 anche Musiala del Bayern Monaco, centrocampista offensivo proprio come Wirtz. Sei gol e cinque assist in una grande squadra come il Bayern raccontano tanto dello spessore tecnico di questo ragazzo.