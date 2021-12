Cessione già decisa e assalto a de Ligt: la Juventus è in allarme

Il caso de Ligt agita la Juventus con le parole di Raiola e la replica di Arrivabene: ora il Barcellona ha il piano per portarlo in Spagna

“E’ pronto per un nuovo step”. “Alcuni giocatori sono più attaccati ai loro procuratori che alla maglia”. Il botta e risposta Raiola–Arrivabene con de Ligt come protagonista ha riacceso i riflettori sul futuro del difensore olandese.

Il procuratore dell’ex Ajax ha fatto capire che in estate potrebbe esserci l’addio, alla ricerca di una nuova avventura, la Juventus non l’ha presa bene e non l’ha nascosta. Certo pochi club possono permettersi un calciatore del livello di de Ligt. I club inglesi, il solito Psg e poi Bayern Monaco e le big spagnole, anche se non vivono un momento economico particolarmente fortunato. Proprio il Barcellona è indicata in Spagna come fortemente interessata al centrale olandese, già corteggiato prima del trasferimento alla Juventus. Il problema è rappresentato dall’aspetto economico: oltre a soddisfare le richieste bianconere, il club blaugrana deve fare i conti anche con il tetto ingaggio vigente nella Liga e spazio per uno stipendio importante come quello di de Ligt al momento non c’è. Ma i catalani hanno già il piano che potrebbe avvicinare l’olandese.

Calciomercato Juventus, il Barcellona ha il piano per de Ligt

A riferire della volontà del Barcellona di provare a portare de Ligt in Spagna è ‘sport.es’ che spiega anche come, al momento, i blaugrana non possono sostenere economicamente lo sforzo necessario per piazzare il colpo.

Ecco allora che la soluzione arriverebbe da un addio già scritto, quello di Coutinho. Il brasiliano da tempo non rientra più nei piani del Barcellona e con Xavi le cose non sono cambiate. Per questo i dirigenti hanno parlato con l’entourage del calciatore che è in partenza. Il suo addio permetterebbe al Barça di fare un acquisto importante e de Ligt è in cima ai desideri della società. Ovviamente Juventus permettendo.