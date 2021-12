Calciomercato, Pogba subito alla Juventus con lo scambio due per uno

Il sogno dei tifosi della Juventus ha un nome e un cognome fisso ormai da anni: Paul Pogba. Per il fenomeno francese ipotesi di scambio

Juventus nuovamente in lotta per la zona Champions, grazie ad un finale di 2021 positivo ed in crescendo dal punto di vista dei risultati. Il gioco ancora non decolla e soprattutto a centrocampo c’è ancora tanta incertezza nella squadra di Allegri, con il tecnico che sperimenta continuamente per trovare la formula più adatta con gli interpreti attualmente a disposizione.

Con il mercato di gennaio alle porte però è inevitabile pensare ad eventuali rinforzi anche in quella zona di campo, il tutto comunque legato a possibili cessioni. Al netto di tutto il profilo che più di tutti fa sognare i tifosi della Juventus ormai da anni è Paul Pogba. Il centrocampista francese sembra giunto verso il capolinea della sua poco esaltante avventura al Manchester United.

Calciomercato Juventus, scambio due per uno per arrivare a Pogba: Rabiot e Alex Sandro sul piatto

Pogba vedrà scadere il contratto con i ‘Red Devils’ a fine stagione, e non si va verso un rinnovo alla luce anche degli ultimi mesi da comparsa prima con Solskjaer ed ora anche con Rangnick. I problemi fisici ne hanno condizionato le ultime stagioni, ma Pogba sembra avere ancora molto da dare ad alti livelli. Secondo quanto sottolineato dal collega Rudy Galetti su Twitter, in merito ad un eventuale ritorno del centrocampista transalpino a Torino, dopo i colloqui con Raiola, dalla Juventus vogliono fare una mossa già a gennaio.

Nello specifico il club presieduto da Andrea Agnelli, potrebbe mettere sul piatto Alex Sandro, apprezzato dallo stesso Rangnick, e Adrien Rabiot per mettere su un’affare a costo ‘zero’. Dal Manchester United starebbero di conseguenza valutando un’eventuale partenza a breve di Paul Pogba. In Italia la Juventus e i suoi tifosi sognano.