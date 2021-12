Calciomercato Juventus, il giocatore allo scoperto: “Ho ricevuto un’offerta”

Calciomercato Juventus: arriva l’ammissione del giocatore, che avrebbe già ricevuto un’offerta. Tutti i dettagli

Il calciomercato invernale sta per entrare nel vivo e aprirà ufficialmente i battenti tra poco più di una settimana, il prossimo 3 gennaio 2022.

Nonostante le parole di Maurizio Arrivabene (“l’aumento di capitale serve per dare stabilità ai conti, non ci proietta sul mercato per dei colpi di teatro. Scordiamoceli. Siamo concentrati sul rilancio della società”), la dirigenza della Juventus è già al lavoro per eventuali occasioni in entrata e soprattutto sul fronte uscite. Da Ramsey in primis, infatti, fino ad Arthur e il sacrificabile Kulusevski, sono diversi i giocatori in bilico in vista di gennaio. Come noto, poi, Cherubini è anche alla ricerca di un nuovo attaccante: arrivare subito a Vlahovic sarà una missione impossibile, ma come raccontato da Calciomercato.it, nel mirino della Juventus c’è anche Julian Alvarez. Il nuovo gioiello del River Plate ha già attirato su di sé l’attenzione delle big di Serie A e non solo. Come anticipato dalla nostra redazione, per quanto riguarda Juventus, Inter e Milan, nessuno dei club italiani si è mosso concretamente per l’argentino. Alvarez, però, per sua stessa ammissione avrebbe già ricevuto un’offerta da un top club.

Calciomercato Juventus, l’ammissione di Alvarez: “Offerta dal top club”

Tra i club maggiormente interessati al talento classe 2000 c’è in prima fila il Bayern Monaco. La società bavarese avrebbe individuato nel centravanti argentino una delle sue priorità sul calciomercato e sembra intenzionata a fare sul serio per il giocatore. E a confermarlo sarebbe stato lo stesso Alvarez. L’attaccante ha infatti incontrato in Messico Marita Köllner, celebre cantante e conduttrice tedesca, che a ‘Express.de’ ha raccontato l’incontro con il nuovo gioiello argentino.

Quando Alvarez ha scoperto che Marita arrivava dalla Germania, avrebbe chiacchierato con lei di un possibile trasferimento in Bundesliga e anche ammesso: “Lo so, ho un’offerta dal Bayern Monaco“. I bavaresi, dunque, fanno sul serio per Julian Alvarez. Juventus, Inter e Milan sono avvisate.