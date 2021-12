Calciomercato Juventus, Allegri nei guai | Ha già rifiutato

Brutta notizia per la Juventus, affare a rischio per gennaio: il tecnico avrebbe bocciato l’acquisto

Un futuro a Torino sempre più in bilico ed una partenza che appare probabile. Arthur non rientra certo tra gli inamovibili di Massimiliano Allegri e parlare di un suo addio già nel mercato di gennaio appare tutt’altro che inappropriato. L’agente del giocatore brasiliano ha sottolineato come il futuro del suo assistito possa essere in Spagna, Italia o Inghilterra: il centrocampista vuole essere presente ai Mondiali ma ha certamente bisogno di una squadra che gli possa garantire un minutaggio maggiore. Da qui l’apertura ad un addio da parte della Juventus.

Per questo diverse squadre stanno valutando l’ipotesi di acquistare il brasiliano già a gennaio. Tra le società interessate ci sarebbe l’Arsenal, che è a caccia di rinforzi per risalire la classifica. I ‘Gunners’ sono riusciti, dopo un inizio di stagione difficoltoso, a riportarsi al quarto posto ed ora l’obiettivo è quello di restarci per riuscire a tornare a disputare la Champions League.

Calciomercato Juventus, Arteta rifiuta Arthur

L’obiettivo della dirigenza dei londinesi è quello di regalare ad Arteta un rinforzo in mediana, anche perché per via della Coppa d’Africa, il tecnico basco non potrà contare per oltre un mese su Thomas Partey e su Elneny, rispettivamente impegnati con Ghana ed Egitto. Per questo motivo Arthur viene ritenuto una soluzione interessante da parte della dirigenza inglese.

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Express’ il club bianconero attende una risposta da parte della società londinese. La Juventus avrebbe infatti offerto il giocatore in prestito, ma dalla capitale britannica la risposta potrebbe essere anche negativa. E ad imporre il proprio veto all’acquisto sarebbe proprio Arteta. Il tecnico basco sarebbe contrario all’arrivo del brasiliano anche per gli atteggiamenti avuti fuori dal campo. I ritardi del brasiliano agli allenamenti che hanno spazientito Allegri hanno preoccupato e non poco lo stesso allenatore spagnolo, che, riferiscono dall’Inghilterra, sarebbe contrario all’acquisto del brasiliano.