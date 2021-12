Calciomercato Napoli, doppietta Spalletti e addio Juventus

Napoli a caccia di colpi per gennaio da regalare a Spalletti, sfida alla Juventus per due profili

Tra infortuni, positività al Covid e lo spettro della Coppa d’Africa che potrebbe far perdere quattro giocatori a Luciano Spalletti, il Napoli studia con attenzione il mercato di gennaio per portare nuovi innesti in azzurro e regalare rinforzi al tecnico toscano. In particolare è la difesa il reparto maggiormente da ritoccare, considerando l’addio di Manolas all’Olympiacos.

Oltre che ad un difensore centrale, il Napoli però pensa anche ad un terzino sinistro. Da tempo gli azzurri studiano l’ipotesi di un nuovo rinforzo sulla corsia mancina difensiva ed ecco in questo senso spuntare due piste particolarmente allettanti, entrambe in salsa francese.

Calciomercato Napoli, Digne o Kurzawa per la fascia

Come infatti riferisce ‘Footmercato’, il club azzurro starebbe seguendo con attenzione due piste per la corsia mancina. Una porta a Layvin Kurzawa, uno degli epurati in casa Paris Saint-Germain. Complice l’esplosione di Nuno Mendes e la concorrenza di Diallo e Bernat, Kurzawa non è sostanzialmente mai stato impiegato da Pochettino. Per questo un suo addio a gennaio appare quasi scontato. Il suo nome è sul taccuino anche di altri club italiani, come Inter e soprattutto Juventus. Anche i bianconeri infatti sono a caccia, da tempo, di un terzino sinistro e il francese è chiaramente un’occasione per età (classe 1992) e prezzo.

I bianconeri però seguono con interesse anche Lucas Digne. Il terzino della nazionale transalpina e dell’Everton non sta brillando in questa stagione con la maglia dei ‘Toffees’ e, come sottolineato dalla Francia, il club di Liverpool sarebbe inoltre pronto a lanciare un assalto a Mykolenko della Dinamo Kiev per rafforzare la corsia mancina. Un concorrente in più libererebbe certamente Digne. Pure in questo caso però il Napoli è pronto a mettere i bastoni tra le ruote. L’ex Roma e Barcellona sembra infatti essere l’altro nome caldo insieme a Kurzawa per rafforzare la corsia mancina. La priorità della dirigenza partenopea resta quella di regalare a Spalletti un difensore centrale, ma se a sinistra dovesse presentarsi un’occasione ritenuta valida, il Napoli sarebbe pronto a sfruttarla.