Napoli, UFFICIALE: Lorenzo Insigne positivo al Covid-19

Le ultime news Napoli registrano il comunicato ufficiale sulla positività al coronavirus del capitano Lorenzo Insigne

Il 2021 calcistico di Lorenzo Insigne è già finito. Assente contro il Milan per un problema al polpaccio, l’attaccante e capitano del Napoli non sarà disponibile nemmeno per la gara interna contro lo Spezia valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A perché risultato positivo al coronavirus.

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal club partenopeo in merito: “In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. La squadra, in seguito alle indicazioni della ASL di competenza, ha effettuato un giro di tamponi molecolari i cui esiti verranno resi noti nel tardo pomeriggio”.