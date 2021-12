Svolta Juventus, accordo raggiunto per gennaio

Svolta Juventus per il mercato di gennaio: l’accordo per il trasferimento è già stato raggiunto

Complice un pessimo inizio di stagione con l’esonero di Koeman, la vetta della Liga distante 15 punti e una prematura eliminazione dalla Champions League con conseguente retrocessione in Europa League, il Barcellona studia con attenzione il mercato di gennaio. Il club catalano è particolarmente attivo sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. L’obiettivo è ridurre il monte ingaggi, ma anche cercare nomi di livello sul mercato per rafforzare la squadra.

In particolare gli occhi della dirigenza catalana guardano con attenzione all’attacco. Nel mirino ci sono diversi profili, visto che il club ha perso anche Aguero, che ha annunciato l’addio al calcio per problemi cardiaci. Il nome più caldo è quello di Ferran Torres. L’ex Valencia ha disputato solo 7 gare in stagione per via di un infortunio al piede che lo sta ancora tenendo fermo ai box, ma non rappresenta per il Manchester City un elemento inamovibile. E il Barcellona appare intenzionato a fare davvero sul serio per il classe 2000.

Barcellona, accordo raggiunto per Ferran Torres

Come riferisce infatti ‘Football Transfers’, il club catalano avrebbe raggiunto un accordo con il Manchester City per il trasferimento dell’attaccante valenciano. Accordo che si aggirerebbe attorno ai 45 milioni di euro. Una cifra importante e un affare che comporterebbe con molta probabilità delle cessioni da parte del Barcellona.

E da questo punto di vista uno degli indiziati potrebbe essere Dembele. Dalla Francia assicurano come il club abbia trovato un accordo per il rinnovo del contratto del giocatore transalpino, che tanto piace alla Juventus. I bianconeri stanno infatti pensando a lui come possibile colpo a zero, ma in caso di rinnovo il nome sarebbe automaticamente da escludere. Un altro indiziato oltre a Dembele è poi Coutinho. Il brasiliano, a differenza del francese che è gradito a Xavi, non sembra rientrare nei piani del tecnico e il Barcellona lo avrebbe proposto a diverse squadre, soprattutto di Premier League. Il suo nome però è tornato di moda anche in ottica Inter. In ottica di un suo addio, appare più probabile un approdo in Inghilterra, ma la pista di un ritorno in nerazzurro non sarebbe da escludere.