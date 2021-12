Juventus, dalla Francia sicuri: arriva la firma

Juventus, la notizia arriva dalla Francia: accordo raggiunto per la firma da apporre sul contratto

Colpo di scena sul fronte Barcellona. Il futuro di Ousmane Dembele potrebbe continuare ad essere a tinte blaugrana. L’attaccante francese è sotto contratto sino a giugno e il suo nome alletta tanti top club europei. In primis il Borussia Dortmund, che sogna di riportarlo in giallonero, ma anche la Juventus, da tempo interessata al transalpino e che sarebbe pronta a fiondarsi su di lui nel caso in cui dovesse lasciare la Catalogna a zero, senza scordare Bayern Monaco e Newcastle, desiderose di mettere le mani sul campione del mondo.

Un’ipotesi che però sembra farsi sempre più complicata. Dalla Spagna sottolineavano come l’entourage del giocatore fosse in trattativa con il Barcellona per il rinnovo: l’affare sembrava potersi chiudere prima di Natale e così sembra essere. Dalla Francia infatti sottolineano come un accordo tra club e giocatore per il prolungamento contrattuale sia infatti già stato raggiunto.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: Dembele rinnova

Stando infatti a quanto riferisce l’emittente ‘Footmercato’, il classe 1997 di origini maliane avrebbe infatti raggiunto un accordo per prolungare il proprio contratto con il Barcellona. Ancora non sono note le informazioni sull’accordo per quanto riguarda ingaggio e durata del prolungamento, ma l’intesa tra l’entourage e la dirigenza è stata raggiunta. Xavi ha più volte affermato il gradimento per il giocatore e la speranza che potesse rinnovare e alla fine così sarà.

Non è detto quindi se la firma sarà di soli due anni o più, di certo la strada per la Juventus si fa sempre più irta e difficoltosa. Le possibilità per i bianconeri di arrivare al giocatore per portarlo a Torino a costo zero sembrano infatti farsi sempre più remote. Anche il giocatore infatti, inizialmente propenso a dire addio alla Liga, sembra essere tornato sui suoi passi e appare desideroso di voler restare nella città catalana, probabilmente anche grazie alle belle parole nei suoi confronti spese da Xavi recentemente.