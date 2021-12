Raiola alleato del Barcellona, scambio a sorpresa: niente Juventus

Il Barcellona torna sul vecchio pallino e può contare sull’alleanza con Mino Raiola, in disaccordo con il Psg: lo scambio possibile

Un obiettivo che ritorna ormai da anni. Il Barcellona non lo ha mai perso di vista ed ora vorrebbe regalarlo a Xavi Fernandez. Il nome è quello di Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain che, secondo quanto riferisce ‘elnacional.cat’, non è in grande sintonia con Pochettino.

Più che altro sono le presenze in campo dell’abruzzese che alimentano i dubbi: tra infortuni e scelte tecniche, l’ex Pescara sta trovando poco spazio nella squadra parigina e questo non può far piacere. Se a ciò si unisce la voglia di fare nuove esperienze dopo quasi dieci anni al Parco dei Principi, ecco che un addio diventa possibile. Anche perché c’è Mino Raiola dietro Verratti e il procuratore starebbe vivendo – sempre secondo quanto riferisce il portale catalano – un momento difficile del rapporto con il presidente Al-Khelaifi, anche a causa di Donnarumma.

Calciomercato Juventus, scambio Verratti-de Jong: regia di Raiola

Proprio per questo Raiola potrebbe spingere Verratti lontano da Parigi e qui entra in scena il Barcellona. Come detto, il centrocampista italiano rappresenta un vecchio pallino della formazione blaugrana. Il club vorrebbe portarlo alla corte di Xavi ma sa che l’affare si preannuncia economicamente dispendioso e le casse della società non consentono investimenti troppo elevati.

Serve quindi trovare la chiave giusta per convincere il Psg a cedere Verratti e nella rosa blaugrana c’è il giocatore che potrebbe essere ideale per i francesi. Si tratta di Frankie de Jong, centrocampista olandese che il Barcellona è riuscito ad acquistare anche vincendo la concorrenza parigina. Per Xavi è un elemento sacrificabile (piace anche alla Juventus) e ora potrebbe essere inserito in uno scambio che porterebbe al Camp Nou dopo un corteggiamento durato anni il calciatore abruzzese con la regia di Mino Raiola.