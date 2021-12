Calciomercato Juventus, ore decisive | Si può chiudere entro Natale

Calciomercato Juventus: sono ore e giorni decisivi, la trattativa potrebbe essere portata a termine verso Natale. Le ultime

Ultimo impegno del 2021 per la Juventus di Massimiliano Allegri. Questa sera, all’Allianz Stadium, i bianconeri ospiteranno il Cagliari di Mazzarri in piena crisi e in fondo alla classifica di Serie A.

Morata e compagni cercano continuità dopo il successo di Bologna con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions League. Decisivi per i bianconeri saranno i mesi di gennaio e febbraio, tra scontri diretti e calciomercato. In ogni caso, non sono attesi colpi ad effetto nella prossima sessione invernale, come annunciato dall’ad Arrivabene: “Non necessariamente dovremo fare qualcosa: prevedo un mercato di gennaio né interessante né impegnativo. L’aumento di capitale ci dà stabilità, non ci proietterà sul mercato. In gennaio, a chiusura di semestre, faremo delle riflessioni e delle valutazioni per pianificare quel che il monte economico ci consentirà di fare”. La dirigenza della Juventus, dunque, è più proiettata sulle possibili occasioni in entrata, a partire dai big in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Uno di questi è Ousmane Dembele, che non ha ancora rinnovato con il Barcellona. Ecco le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Inter, Juventus e Milan: Julian Alvarez, per ora, non si scalda. Le ultime

Calciomercato Juventus, svolta Dembele: le ultime

L’entourage di Dembele sta già trattando il rinnovo con il Barcellona. Stando a quanto riportato da ‘Sport’, sono ore decisive e la svolta potrebbe arrivare entro Natale o nella prossima settimana. Gli agenti dell’esterno francese sarebbero anche aperti ad un prolungamento a breve termine che permetterebbe di negoziare successivamente un nuova intesa per il rinnovo. Tuttavia, non c’è ancora alcun accordo tra le parti e le big europee sono in agguato.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Salernitana in bilico tra nuove cordate e la riunione in FIGC

Tra le squadre interessate, riferisce il quotidiano spagnolo, c’è anche la Juventus, oltre a Manchester United e Chelsea. Attenzione anche al possibile inserimento del Paris Saint-Germain. Il Barça è insomma avvisato: sono giorni decisivi per il futuro di Dembele.