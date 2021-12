Arrivabene riapre il ‘caso’ Dybala | Scippo immediato o a zero: gli scenari

Dybala resta al centro dei rumors di calciomercato Juventus. Le parole di Arrivabene prima del match col Cagliari fanno rumore e aprono scenari clamorosi

Paulo Dybala è vicinissimo al rinnovo, ma le parole di Arrivabene prima della sfida col Cagliari riaprono il ‘caso’. Del resto qualcosa non è andato e forse non sta andando per il verso giusto se la firma sul nuovo accordo fino a giugno 2026 continua a non arrivare.

“Nel calcio l’attaccamento alla maglia di molti giocatori sto notando che è in forma un pochino minore rispetto all’attaccamento che hanno ai loro procuratori. Questo è il problema col quale le società devono lavorare. I rapporti sono sereni – ha detto Arrivabene a proposito dei rapporti con gli agenti di Dybala e de Ligt, Antun e Mino Raiola – E’ facile, ripeto, parlare di attaccamento alla maglia: è più difficile poi mostrarlo in campo. Dybala ha avuto parecchi problemi ma nelle partite che ha giocato ha fatto abbastanza bene. De Ligt è sotto gli occhi di tutti. Quando sarà il momento parleremo con loro come con tutti i giocatori”.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | L’annuncio di Valcareggi: “Vlahovic andrà alla Juventus”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, volta le spalle alla Juventus | Scelto il nuovo club

Calciomercato Juventus, Dybala ‘occasione’ per cinque. Più l’Inter di Marotta

Qualche maligno non esclude che queste dichiarazioni di Arrivabene possano essere l’antipasto di una clamorosa rottura con Paulo Dybala e il suo entourage. Rottura che porterebbe al divorzio in estate, a costo zero, se non addirittura già nel prossimo calciomercato di gennaio.

Ma chi può provare a prendere Dybala? Dei club stranieri occhio soprattutto a Barcellona, al quale Dybala farebbe tanto comodo già a gennaio, e Paris Saint-Germain dove c’è il suo grande estimatore Pochettino. Gli altri che possono entrare in corsa, pure già nella finestra invernale sono Manchester City, Liverpool e Atletico Madrid.

Tornando sui grandi estimatori di Dybala, un pensierino però per giugno potrebbe rifarlo Beppe Marotta, colui il quale lo portò a Torino. I due si sono ‘promessi’ che un giorno le loro strade si sarebbero rincrociate… Da capire però come l’Inter possa nel caso ‘soddisfare’ le richieste di Dybala, a meno di una grande cessione. Di Lautaro Martinez nello specifico.